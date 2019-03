Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint versenyképes juttatási csomaggal csábítaná őket. ","shortLead":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint...","id":"20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8665f-2fb0-4a74-aca8-9b9010b94b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Ennyit keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja. Sokezren az ellenük harcoló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd-arab ernyőszervezet fogságába kerültek. A menekülők nagy többsége nő és gyerek.\r

\r

","shortLead":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja...","id":"20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072235b-cf1b-42ae-a5ad-d22b3c741286","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","timestamp":"2019. március. 06. 20:12","title":"Több ezer Iszlám Állam-fegyveres került fogságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","shortLead":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","id":"20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e12a4-0516-48eb-8538-62b2708f1c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","timestamp":"2019. március. 07. 11:17","title":"Orbán a Néppárt elhagyásáról: Csigavér, higgadtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves összesítésben még így is pluszban vagyunk.","shortLead":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves...","id":"20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8de25a-b6c1-4356-983c-847cf4d26296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 08. 11:34","title":"Az év eleji spórolás után költekezni kezdett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","shortLead":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","id":"20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25a263-9250-402b-9be0-dda59c3cd557","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","timestamp":"2019. március. 07. 14:41","title":"Bejárati ajtót avatott egy fideszes képviselő Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig a propaganda helyett a valósággal szembesítette őket. Az államtitkár meg azon ütközött meg, hogy ha minden marad, akkor nem a kertészek, hanem a könyvelők fognak jól teljesíteni. ","shortLead":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig...","id":"20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e11e7de-90a1-4f97-9496-eb78ed356957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","timestamp":"2019. március. 08. 06:45","title":"Az agrárállamtitkár kiakadt, amikor a valósággal szembesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","shortLead":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","id":"20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600265f1-aec7-4cf5-af34-d90bf4f3be69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 07. 11:22","title":"Újabb részlettel állt elő Gulyás az asszonyhitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"Gergely Márton","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201910_es_mi_megis_lancot_hajtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24e40b-52f1-40db-9dab-212df577812d","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910_es_mi_megis_lancot_hajtunk","timestamp":"2019. március. 07. 12:30","title":"Gergely Márton: És mi mégis láncot hajtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]