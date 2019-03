Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szerb lap értesülése szerint egy politikus lett volna a célpontja, a megbízás teljesítéséért 16 millió forintot ígértek neki.

","shortLead":"Egy szerb lap értesülése szerint egy politikus lett volna a célpontja, a megbízás teljesítéséért 16 millió forintot...","id":"20190307_d_csaba_csantaveri_bergyilkos_megbizas_szerb_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94f44b-f60f-420e-a123-d9d6389a6a68","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_d_csaba_csantaveri_bergyilkos_megbizas_szerb_politikus","timestamp":"2019. március. 07. 06:11","title":"Újabb bérgyilkosságra készülhetett a csantavéri D. Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bae29f-a777-4960-837c-03273af84450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gáláns ajándékkal az a gond, hogy a hölgy, aki egyébként az Oroszországhoz tartozó Tatárföld állami befektetési alapjának vezetője, nem fogadhatja azt el.","shortLead":"A gáláns ajándékkal az a gond, hogy a hölgy, aki egyébként az Oroszországhoz tartozó Tatárföld állami befektetési...","id":"20190308_Jol_kiszurt_szive_holgyevel_a_ferfi_pedig_egy_Porschet_ajandekozott_neki_nonapra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2bae29f-a777-4960-837c-03273af84450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84421ef3-d0bc-44ea-9ba7-3ee0b4babdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Jol_kiszurt_szive_holgyevel_a_ferfi_pedig_egy_Porschet_ajandekozott_neki_nonapra","timestamp":"2019. március. 08. 17:00","title":"Jól kiszúrt szíve hölgyével a férfi, pedig egy Porschét ajándékozott neki nőnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NVI szerint nincs semmi gond, éppen azért tartották a főpróbát, hogy kiderüljön, minden működik-e. Most finomhangolásokat végeznek.","shortLead":"Az NVI szerint nincs semmi gond, éppen azért tartották a főpróbát, hogy kiderüljön, minden működik-e. Most...","id":"20190308_Ketszer_is_lehalt_a_valasztasi_iroda_rendszere_proba_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8ffcda-80ab-4129-8c02-053738854089","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_Ketszer_is_lehalt_a_valasztasi_iroda_rendszere_proba_kozben","timestamp":"2019. március. 08. 16:49","title":"Kétszer is lehalt a választási iroda rendszere próba közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el, melyekre nincs szakképesítésük.","shortLead":"5,8 milliárd forintra pályázhatnak a háziorvosok, ha praxisközösséget hoznak létre, és olyan vizsgálatokat végeznek el...","id":"20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4821d6f9-4a40-4dad-a6a2-d1db9784bfb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Hirtelen_fellelt_milliardokat_kolthetnek_el_otletszeruen_a_haziorvosok","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Hirtelen fellelt milliárdokat költhetnek el ötletszerűen a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","shortLead":"A humorista Thaiföldön volt, pihenni szeretett volna, de a kórházban kötött ki.","id":"20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4288721-3991-40ad-9868-19eb04bebb3c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Korhazba_kerult_Sas_Jozsef","timestamp":"2019. március. 07. 08:08","title":"Kórházba került Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b1c9b-0daf-46b4-a21a-8be7411efbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2019. március. 07. 16:29","title":"Aggódik az euróövezet bankja, tovább nyomja a pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]