Star Wars: Episode I Racer címmel néhány évvel ezelőtt versenyzős játékot is készített a LucasArts. Ez az, amelyben a felhasználók a film első részének fogatversenyeit élhetik át. A hangulatot jól mutatja, hogy az 1999-ben megjelent programot több százan értékelték a legmagasabb pontszámmal a Steamen.

Valószínűleg ezért is döntött úgy egy ismeretlen programozó, hogy az egyik modern grafikai motort, az Unreal Engine 4-et felhasználva újraalkotja a legendás játékot, hogy azok is kipróbálhassák, akiknek annak idején nem jutott rá lehetőségük. Még jobb, hogy a Steamen elérhető verzióval ellentétben ez a Podracer teljesen ingyenes.

A játékot egy Google Drive-ra feltöltött fájlcsomagban tette elérhetővé a készítője. Ezt kell kitömöríteni, illetve aztán telepíteni, s azonnal indítható is. Bár a hírek szerint kontrollerrel is működik, nekünk utóbbit sajnos nem sikerült kipróbálnunk, de aki rendelkezik ilyen eszközzel, feltétlenül tegyen vele egy próbát. Azzal még talán jobb is az élmény.

