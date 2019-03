Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","shortLead":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","id":"20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3229bf-a7cd-4ae3-b8be-e72180a53935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Az erőszakos hírek megbetegíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e58400e-88bc-46f9-a4ee-05f5975e62b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 11:51","title":"Csúnyán megrongált a szél egy állványzatot, lezárták az Akadémia utcát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság (FAA) saját nyomozása semmilyen problémát nem tárt fel. Ez az a modell, amely Indonéziában és nemrég Etiópiában is lezuhant. ","shortLead":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság...","id":"20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8a8445-dfb0-49ad-b0d5-3b65d3725e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. március. 13. 09:33","title":"Már a tragédia előtt arra panaszkodtak a pilóták, hogy gond van a Boeing Max gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai hatékonyságról és a hatalmas kanyarsebességről szól.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai...","id":"20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986dc93-bd9d-42c8-9581-1454dd4b6505","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","timestamp":"2019. március. 12. 06:41","title":"Mutatjuk a hiperautót, amiben az ember tulajdonképpen csak szükséges rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer már kiírtak egy közbeszerzést, de azt túl magas árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánították. Most ismét magasabb a becsült költség, mint a rendelkezésre álló keret – írja a Szabad Pécs.\r

","shortLead":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer...","id":"20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d41c28-8da6-49d5-bbce-903d224b0bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","timestamp":"2019. március. 12. 06:02","title":"Újra kiírták a közbeszerzést, megint hibádzhat a keret az életveszélyes iskola felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két ország által kötött barátsági egyezményt. Mindezt az után, hogy Oroszország 2014-ben magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet, majd komoly segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szeparatista erőknek.","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két...","id":"20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c35721-de10-483d-86e5-0172c6d8f844","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","timestamp":"2019. március. 12. 14:55","title":"A Krímet elcsatoló Oroszország szerint Kijev megsértette az orosz-ukrán barátsági egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]