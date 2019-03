Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos megvalósításáról árulkodik egy szabadalom.","shortLead":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos...","id":"20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b435f5-42b6-465b-9f73-5aecdc703556","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","timestamp":"2019. március. 13. 17:03","title":"Megmutatjuk: ilyen különleges, hajlítható kijelzős telefont készítene a ZTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber azt mondta, Orbánnak be kell adnia a derekát, vagy kizárják a Néppártból. ","shortLead":"Weber azt mondta, Orbánnak be kell adnia a derekát, vagy kizárják a Néppártból. ","id":"20190313_Weber_A_Neppartban_elfogyott_a_turelem_Orbannal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04158ab-2350-4652-9214-8fd4012fcae7","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Weber_A_Neppartban_elfogyott_a_turelem_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. március. 13. 08:43","title":"Weber: A Néppártban elfogyott a türelem Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","shortLead":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","id":"20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076f367-d8e8-41b6-a545-4c0af4e8be56","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","timestamp":"2019. március. 14. 11:13","title":"Amíg mi forrongunk, Rómában újra megölik Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Euronewsnak adott interjúban az EPP frakcióvezetője azt mondta: a Néppártban nincs helye erőfitogtatásnak.","shortLead":"A Euronewsnak adott interjúban az EPP frakcióvezetője azt mondta: a Néppártban nincs helye erőfitogtatásnak.","id":"20190313_Weber_Nem_targyalni_mentem_Orbannal_hanem_megmondani_neki_mit_kell_tennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3941e1b-d342-437d-8fc5-6857676271af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183bb0f9-0b25-4897-9380-9c50e608cb92","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Weber_Nem_targyalni_mentem_Orbannal_hanem_megmondani_neki_mit_kell_tennie","timestamp":"2019. március. 13. 21:37","title":"Weber: Nem tárgyalni mentem Orbánnal, hanem megmondani neki, mit kell tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt, Emir Kusturicát.","shortLead":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt...","id":"20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e9b3e-4ab0-45e2-889e-87bec91efcb2","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","timestamp":"2019. március. 14. 16:34","title":"Tanácsadó lett Emir Kusturica a boszniai szerbek vezetője mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két ország közti rossz viszonyban nem segít az információhiány, mondja egy ukrán elemző a HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két...","id":"20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ec841-091d-48e8-a2f0-82c1f8f5ffaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","timestamp":"2019. március. 14. 14:13","title":"Az oroszok érdeke is az ukrán-magyar konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]