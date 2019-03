Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. ","shortLead":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7aa44-893d-4aee-9277-4cb073820e44","keywords":null,"link":"/elet/20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","timestamp":"2019. március. 14. 15:17","title":"Elrepülne a hosszú hétvégén? Jó korán érjen ki Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járt már Szíriában és Irakban is.","shortLead":"Járt már Szíriában és Irakban is.","id":"20190314_Az_egyseges_Korearol_enekelt_Phenjanban_a_brit_Joss_Stone_aki_a_vilag_minden_orszagaban_fel_akar_lepni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142c1a79-0455-4acb-bb5b-7bd1d3872ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Az_egyseges_Korearol_enekelt_Phenjanban_a_brit_Joss_Stone_aki_a_vilag_minden_orszagaban_fel_akar_lepni","timestamp":"2019. március. 14. 09:53","title":"Az egységes Koreáról énekelt Phenjanban a brit Joss Stone, aki a világ minden országában fel akar lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenekar ismét visszatér. ","shortLead":"A zenekar ismét visszatér. ","id":"20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51a835-1bc4-4dae-9556-ef8cae869304","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","timestamp":"2019. március. 13. 10:49","title":"Scorpions-koncert lesz novemberben a Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger állatvilágára.","shortLead":"A léggömbök maradványai környezeti károkat okoznak, veszélyes műanyaghulladékot jelentenek az Északi-tenger...","id":"20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a627be70-e953-43aa-aeea-4d1ef2f922e1","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Egyre_tobb_helyen_tiltjak_be_a_leggomboket_Hollandiaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:57","title":"Egyre több helyen tiltják be a léggömböket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztett börtönt kapott. Egy 2017-es esetről van szó.","shortLead":"Felfüggesztett börtönt kapott. Egy 2017-es esetről van szó.","id":"20190314_Eliteltek_egy_tuntetot_aki_arcon_utott_egy_rendort_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405561d-c999-4a28-8d5a-c9325f14acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Eliteltek_egy_tuntetot_aki_arcon_utott_egy_rendort_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. március. 14. 09:26","title":"Elítéltek egy tüntetőt, aki arcon ütött egy rendőrt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","shortLead":"Hétezer fradista egy emberként énekelt a Groupama Arénában.","id":"20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a5d8da-d189-4234-8377-2900ab0edd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315a4de6-4176-4e80-b63d-13c08c9c73d7","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ilyen_meghato_meg_sosem_volt_a_Kislany_a_zongoranal","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ilyen megható még sosem volt a Kislány a zongoránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban. Az intézmény vizsgálatot indított, amelynek lezárultáig nem kommentálja a történteket.","shortLead":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban...","id":"20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc7b397-d128-4b4a-a9ff-70a26c75a2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2019. március. 13. 12:23","title":"Leesett egy omladozó lépcsőn és meghalt egy beteg az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","shortLead":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","id":"20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12267b29-e57b-4de1-a662-30a4b297f23f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","timestamp":"2019. március. 14. 16:11","title":"Nobel-békedíjas lehet Greta Thunberg, a 16 éves svéd környezetvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]