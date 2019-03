Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","shortLead":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","id":"20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba3bb0-5390-4a46-a783-7a1849b39737","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Kína segítséget ajánl Venezuelának az áramszünet elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítója élhető alternatívát javasol.","shortLead":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b852c-f9e7-4127-8767-963c6c7876a7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","timestamp":"2019. március. 14. 13:15","title":"Hogyan vállalkozzunk sikeresen, és érjünk haza mégis vacsorára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében különféle kockázatoknak tették ki a felhasználót.","shortLead":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében...","id":"20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2b4a4c-30b2-4e87-98a7-7ae1252e5a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. március. 15. 08:03","title":"Ön is letöltötte valamelyiket? 206 veszélyes androidos appot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két ország közti rossz viszonyban nem segít az információhiány, mondja egy ukrán elemző a HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két...","id":"20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ec841-091d-48e8-a2f0-82c1f8f5ffaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","timestamp":"2019. március. 14. 14:13","title":"Az oroszok érdeke is az ukrán-magyar konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen előadása elején, ám a vezetés egyiket sem tudja teljesíteni. Egyedi fizetésemelések lehetnének, de annak mikéntjének ismertetését, sőt magát az emelést is a sztrájkfenyegetettség visszavonásához kötné a főigazgató.","shortLead":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen...","id":"20190313_ujabb_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc02ed-92d5-4ab1-8c0e-7f247bf8f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_ujabb_sztrajk","timestamp":"2019. március. 13. 17:45","title":"Újabb sztrájkra hangolnak az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","shortLead":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","id":"20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076f367-d8e8-41b6-a545-4c0af4e8be56","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","timestamp":"2019. március. 14. 11:13","title":"Amíg mi forrongunk, Rómában újra megölik Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","shortLead":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","id":"20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697bf65-3757-45da-b036-dcd7c99f48e2","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","timestamp":"2019. március. 13. 11:46","title":"Ideje gyakorolni: ez lesz az internet kedvenc táncos őrülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05ec9e-3128-4683-9c79-42aac8c5f5f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban egyelőre nem tudnak mit kezdeni azzal a mintegy száz kardszárnyú és fehér delfinnel, amelyeket az orosz halászok a távol-keleti vizekben fogtak el, s nem tudtak eladni a Kínában gombamód szaporodó tengeri vidámparkoknak. Miközben a moszkvai illetékesek tanácskoznak, egyre több híresség kéri Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy szabadítsa ki a fogságba belebetegedő állatokat.","shortLead":"Oroszországban egyelőre nem tudnak mit kezdeni azzal a mintegy száz kardszárnyú és fehér delfinnel, amelyeket az orosz...","id":"20190313_Szabaditsatok_ki_szaz_Willyt__az_orosz_orkaborton_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a05ec9e-3128-4683-9c79-42aac8c5f5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9189304e-818a-464b-ac33-b64e1850496c","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Szabaditsatok_ki_szaz_Willyt__az_orosz_orkaborton_tortenete","timestamp":"2019. március. 13. 11:22","title":"Szabadítsatok ki száz Willyt – az orosz „orkabörtön” története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]