Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakláncokat, és táskaszerű holmikat is árul. ","shortLead":"Nyakláncokat, és táskaszerű holmikat is árul. ","id":"20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def25ff8-648c-46dc-94a5-78d2f09f58c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 09:54","title":"Budaházy György kézműves standot nyitott az ünneplők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új, tízrészes sorozatából ezt a két következtetést biztosan le lehet vonni. A hétvégén induló Forma–1-es szezon sokat profitálhat abból, hogy a csapatok rájöttek, mekkora erő van az embereik történetében.","shortLead":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új...","id":"20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345ffd5-c48c-4151-b5c1-1aff3e67c67a","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","timestamp":"2019. március. 14. 20:00","title":"Káromkodásokon át vezet az út a Forma-1 lelkéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott salakos tornát, mivel túl közel lett volna hozzá. Topteniszezőink nyílt levélben kérték a teniszszövetséget, mondjon le a füves torna rendezéséről, ez most megtörtént.","shortLead":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott...","id":"20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a21054-2330-4c67-b685-8e9c25fe9c4b","keywords":null,"link":"/sport/20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","timestamp":"2019. március. 13. 13:49","title":"Lemond egy tenisztorna rendezéséről a szövetség egy másik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő utolsó óráiban megtámadta a Migration Aid „kényszerpártja”, az Éjjeli Őrség megalakulását. „Az ügyészség megtette, amit a politika elvárt tőle” – reagált a hvg.hu-nak az alapító pártelnök Siewert András. ","shortLead":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő...","id":"20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b024c-79a1-4a9c-8a96-dbdbc75a26b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"Csak sikerült megfúrni a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az olaszok szakállbeültetésre utaznak Törökországba, gazdag nyugat-európaiak jönnek fogorvoshoz vagy hajbeültetésre Magyarországra, az amerikaiak viszont nem merészkednek a vadkeletre, inkább választják Spanyolországot. Az egészség- és szépészeti turizmus hamarosan évi ezermilliárd dolláros üzlet lehet, és ebből Magyarország is kiveszi a részét.","shortLead":"Az olaszok szakállbeültetésre utaznak Törökországba, gazdag nyugat-európaiak jönnek fogorvoshoz vagy hajbeültetésre...","id":"20190314_egeszsegturizmus_fogorvos_wellness","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05547bc-d8be-4288-9b3d-d084e31ecadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbcf615-6935-45d9-8686-06032a243d4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_egeszsegturizmus_fogorvos_wellness","timestamp":"2019. március. 14. 11:55","title":"Szépségipari népvándorlás: vakító mosoly a magyaroktól, hajkorona az albánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","shortLead":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","id":"20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fdb0c-aef5-4690-b895-834129d17467","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","timestamp":"2019. március. 14. 22:02","title":"Súlyos kritikákat fogalmaz meg az USA a magyar helyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190314_Ha_drMarias_nem_hozza_meg_a_kedvet_a_gyerekcsinalashoz_akkor_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae0dee-6e67-493e-895a-8d947a41e13a","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ha_drMarias_nem_hozza_meg_a_kedvet_a_gyerekcsinalashoz_akkor_senki","timestamp":"2019. március. 14. 08:55","title":"Ha drMáriás nem hozza meg a kedvet a gyerekcsináláshoz, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]