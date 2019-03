Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","shortLead":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","id":"20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0e3df-0e78-4523-b04d-9ed56952a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","timestamp":"2019. március. 14. 08:33","title":"Pajzsként használt mobiljával védte meg magát a felé tartó nyílvesszőtől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e16d597-b469-49fa-abf3-b1ba16a591a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rosszul elhelyezett zászló okozott félreértést. És vicces másodperceket. ","shortLead":"Egy rosszul elhelyezett zászló okozott félreértést. És vicces másodperceket. ","id":"20190315_Salgotarjanban_ugy_dontottek_ma_az_olaszokat_unneplik__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e16d597-b469-49fa-abf3-b1ba16a591a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678f2815-09dc-4ce9-9d99-1d603153f7c0","keywords":null,"link":"/elet/20190315_Salgotarjanban_ugy_dontottek_ma_az_olaszokat_unneplik__foto","timestamp":"2019. március. 15. 13:56","title":"Salgótarjánban úgy döntöttek, ma az olaszokat ünneplik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz kizárását követelik. Most ismertté vált a pontos szöveg. Az egyik megszólított belga flamand politikusnak ez nem elég.","shortLead":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz...","id":"20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5642a-6427-4138-9501-9b2cb1e99fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","timestamp":"2019. március. 14. 12:19","title":"Ezt írta Orbán Viktor a megsértett néppárti tagpártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen cseréljük le. Pedig egyre fontosabb lenne.","shortLead":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen...","id":"20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ebc2f5-afd7-4fe0-b6b0-2851735bd813","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","timestamp":"2019. március. 14. 08:03","title":"A szakemberek üzenik: jobb, ha azonnal lecseréli a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","shortLead":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","id":"20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d16b4e-47b9-4c24-9e76-06fdc091580f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. március. 14. 08:01","title":"A nyílt utcán kelt egy anya és gyermeke védelmére Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A vallon Humanista Demokratikus Közép megkapta Orbán Viktor bocsánatkérő levelét, de nem hatódott meg - a párt véleménye és helyzete nem változott, írta a hvg.hu-nak.



","shortLead":"A vallon Humanista Demokratikus Közép megkapta Orbán Viktor bocsánatkérő levelét, de nem hatódott meg - a párt...","id":"20190314_Nem_hatotta_meg_az_egyik_hasznos_idiotat_Orban_levele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c1fef-a97d-483a-9c0f-82caff6bffdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Nem_hatotta_meg_az_egyik_hasznos_idiotat_Orban_levele","timestamp":"2019. március. 14. 12:34","title":"Nem hatotta meg az egyik \"hasznos idiótát\" Orbán levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]