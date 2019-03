Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7652499d-99df-4ef3-b146-9deaff86efaf","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár az egyik legnagyobb önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás éléről sikeresen kiszorították az ellenzékben politizáló Gémesi Györgyöt, a szakmai képtelenségek sora folytatódik.","shortLead":"Bár az egyik legnagyobb önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás éléről sikeresen kiszorították az ellenzékben...","id":"201911__zold_hid__hulladekgyujtes__veszteseges_szolgaltatok__penz_aszemetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7652499d-99df-4ef3-b146-9deaff86efaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fc9ee8-4467-4980-abfb-07c80ea2b898","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__zold_hid__hulladekgyujtes__veszteseges_szolgaltatok__penz_aszemetben","timestamp":"2019. március. 16. 16:00","title":"Botrányosan foglalták el a szemétszállító céget, hogy aztán minden ugyanúgy maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","shortLead":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","id":"20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0031-ddb9-44c5-b7b3-304b2a97e80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","timestamp":"2019. március. 16. 08:03","title":"Frissítette már a Chrome-ot? Új funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra azonban nem tért ki, hogy milyen intézkedéseket hoz.","shortLead":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra...","id":"20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e0aaf5-ad2b-4584-829b-b796fbd4c3eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","timestamp":"2019. március. 16. 13:08","title":"Oroszország nem hagyja válasz nélkül az EU újabb szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","shortLead":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","id":"20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588db025-a4ff-414a-aae7-6636a5ca5fbc","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","timestamp":"2019. március. 16. 15:39","title":"Megpróbálták kirabolni az Ocean’s 11 filmből ismerős kaszinót, de ehhez tényleg George Clooney kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakláncokat és tarsolyokat is árult. ","shortLead":"Nyakláncokat és tarsolyokat is árult. ","id":"20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def25ff8-648c-46dc-94a5-78d2f09f58c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 09:54","title":"Budaházy György kézműves standot nyitott az ünneplők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, ehhez még grafikai tudásra sincs szükség. A Facebookon mindez pár gombnyomással megoldható. ","shortLead":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...","id":"20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78e127-727b-4342-ad1e-7808c5a9fbae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 15. 11:03","title":"Facebookos profilképére is kiteheti ma a kokárdát, mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]