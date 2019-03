Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Rudolf Péterje vagy Kern Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f8544-2221-42e4-a70f-144474e21fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","timestamp":"2019. március. 16. 20:00","title":"Jéger Zsombor: Mindig van nálam egy-két csikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","shortLead":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","id":"20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025e009d-ed9a-4967-a099-1f8729f6f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 18. 15:49","title":"Meghalt Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4babe87d-6a98-403f-b82f-d68265cfce8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már a Guinness Világrekordok is elismeri az elsőséget.","shortLead":"Most már a Guinness Világrekordok is elismeri az elsőséget.","id":"20190318_Vasco_da_Gama_elsulyedt_hajojaban_talaltak_meg_a_vilag_legregebbi_tengeri_csillagorajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4babe87d-6a98-403f-b82f-d68265cfce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d5aa3-7956-47a1-b881-38fbe21b1f65","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Vasco_da_Gama_elsulyedt_hajojaban_talaltak_meg_a_vilag_legregebbi_tengeri_csillagorajat","timestamp":"2019. március. 18. 15:02","title":"Vasco da Gama elsüllyedt hajójában találták meg a világ legrégebbi tengeri csillagóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak történjen már végre valami az elhagyatott szállodákkal és az egykor szebb napokat látott Balaton-parttal. A helyiek viszont féltik a partot és a békés kisvárost. ","shortLead":"Meghajolni látszik a keszthelyi önkormányzat a befektetők előtt: módosította a helyi építési szabályzatot, csak...","id":"20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1623a6ca-d4f9-4217-add6-de0d4987eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b2b82-8759-45a3-82d3-e6cb76e6fcf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Keszthely_ner_meszaros_tiborcz_riport","timestamp":"2019. március. 18. 06:30","title":"A NER-cunami és az üzleti érdek mindent visz Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","shortLead":"Paris Jackson korábban tagadta, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg.","id":"20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd289c-2996-4d23-aea2-1580c3c716e5","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Paris_Jackson_Megerositette_a_rendorseg_hogy_ongyilkossagi_kiserlet_miatt_jartak_mentok_a_hazanal","timestamp":"2019. március. 18. 14:24","title":"Paris Jackson: Megerősítette a rendőrség, hogy öngyilkossági kísérlet miatt jártak mentők a házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","shortLead":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","id":"20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281ca72-df0f-4e19-ba67-4f98bbfe3642","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 18. 07:43","title":"A TEK is vizsgálja az új-zélandi lövöldöző magyarországi útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","shortLead":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","id":"20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb6eb0c-96ce-4dbb-89b2-f69b3c52f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","timestamp":"2019. március. 18. 13:23","title":"A héten végre kiemelik a Dunából a tavaly ősszel talált bombákat, kiürítik a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]