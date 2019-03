Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac9b4df-4054-427f-8e80-bba4555aae2e","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","timestamp":"2019. március. 18. 13:12","title":"Breaking: Brüsszelbe ment a fiatal pár a kormány plakátjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet a cselekmény. A támadásnak három halálos áldozata van. A rendőrség nagy erőkkel keres egy török születésű férfit. Cikkünk frissül.","shortLead":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet...","id":"20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975a8a20-06d0-49ce-b192-7bb3d9954d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Lövöldözés egy utrechti villamoson: három ember meghalt, az elkövető szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","shortLead":"Fulladásos beteghez riasztották a mentőket, de végül egész más lett belőle.\r

\r

","id":"20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d999ec-6798-4491-bbc4-308b59150daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","timestamp":"2019. március. 17. 15:48","title":"\"Majdnem elájultam\" - megviccelték a mentőorvost utolsó munkanapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","shortLead":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","id":"20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeda7bc-8af7-4a09-aa66-a136c13c8561","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","timestamp":"2019. március. 17. 21:38","title":"Tűz Mezőfalván: ég a dobozgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","shortLead":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","id":"20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34421dca-f603-4fcb-b2a9-8eb63ae39941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","timestamp":"2019. március. 18. 10:10","title":"A kereskedőkön múlik, milyen modellek lesznek a slágerek a 2,5 milliós támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]