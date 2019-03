Az Axios and Harris Poll idén is elvégezte felmérését, amelyben amerikaiakat kérdezett meg arról, miként ítélik meg a leginkább ismert nagyvállalatokat, mármint ami azok hírnevét, illetve az irántuk tanúsított bizalmat illeti.

A top 10-be négy technológiai cég is került: az Amazon (amennyiben technológiai cégként vesszük, bár az Axios and Harris Poll weboldalán az egyéb kategóriába sorolják) a második helyre került, a Samsung – 28 helyet javítva tavaly óta – a hetedik. A Microsoft a kilencedik (tavaly a 11. volt), a Sony pedig a tizedik, ami azért is nagy szó, mert tavaly csak a 31. hely volt az övé.

Nagyot esett viszont a Google: a 13. helyről a 41. helyre küzdötte le magát, de az igazi vesztesnek a Facebook tűnik: a közösségi oldal nem tudta feledtetni a számos adatszivárgási botrányt, ezért is esett vissza az amúgy sem előkelő 43. helyről a 94.-re. Az Apple két éve még ezüstérmes volt, aztán a 29. lett, most pedig már csak a 32.

© Axios and Haeeis Poll

A Harris Poll vezérigazgatója, John Gerzema szerint egyértelmű a magyarázat a bizalomvesztésre: ez már a második olyan év, amikor az amerikaiak a legégetőbb problémák közé sorolják az adatvédelem hiányosságait. Érthető tehát, hogy azoknak a technológiai óriásoknak, akik rosszul kezelik a felhasználók adatait, komoly hírnévbeli veszteséggel kell szembesülniük.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.