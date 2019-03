Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A genetikailag megváltoztatott gyermekeket eredményező emberi petesejtek, spermák vagy embriók génszerkesztésének globális tilalmára szólított fel egy nemzetközi tudóscsoport.","shortLead":"A genetikailag megváltoztatott gyermekeket eredményező emberi petesejtek, spermák vagy embriók génszerkesztésének...","id":"20190317_reprodukcios_celu_genszerkesztes_globalis_tilalma_felszolitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcc7b1b-6499-4879-8db7-03f53c5a9e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_reprodukcios_celu_genszerkesztes_globalis_tilalma_felszolitas","timestamp":"2019. március. 17. 14:03","title":"18 tudós kéri: globálisan tiltsák be a génszerkesztett emberek \"készítését\", legalább 5 évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube, a Facebook mellett az olasz állam is szigorít, mivel egyre több helyen üti fel a fejét már legyőzöttnek hitt járványos betegség.



","shortLead":"A YouTube, a Facebook mellett az olasz állam is szigorít, mivel egyre több helyen üti fel a fejét már legyőzöttnek hitt...","id":"20190317_Egyre_tobb_komoly_ellensege_van_az_oltasellenessegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68890852-1516-4ed3-9485-146ae889544a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_Egyre_tobb_komoly_ellensege_van_az_oltasellenessegnek","timestamp":"2019. március. 17. 20:49","title":"Egyre több komoly ellensége van az oltásellenességnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","shortLead":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","id":"20190319_gyongyos_elkerulo_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c310b50e-53a9-45b9-bc2f-54f9bd76bd9c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190319_gyongyos_elkerulo_ut","timestamp":"2019. március. 19. 10:31","title":"Megépül az eddig a semmibe vezető gyöngyösi elkerülő út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok hasonló eszköze. Legalábbis a hírek szerint.","shortLead":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok...","id":"20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24842d-377a-42f6-9506-ab9357018706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 18. 09:03","title":"Reszkethet a Huawei és a Samsung? A Xiaomi összehajtható telefonja feleannyiba kerül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet a cselekmény. A támadásnak három halálos áldozata van. A rendőrség nagy erőkkel keres egy török születésű férfit. Cikkünk frissül.","shortLead":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet...","id":"20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975a8a20-06d0-49ce-b192-7bb3d9954d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Lövöldözés egy utrechti villamoson: három ember meghalt, az elkövető szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Őseink táplálkozása is nagy hatással volt arra, ahogyan ma az emberek többsége beszél – derítette ki egy nemzetközi...","id":"20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b1f79a-beb3-4c0a-8a89-a05233385989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef063ce-a2be-4eed-8988-58be0d0ce2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_mezogazdasag_taplalkozas_ragas_beszed_hangok","timestamp":"2019. március. 18. 16:03","title":"Meglepheti, bár logikus: azért beszélünk ma máshogy, mert az őseink elkezdtek mást enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]