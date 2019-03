Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","shortLead":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","id":"20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18489e-ed96-435b-b92c-cf3c754443b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","timestamp":"2019. március. 20. 09:09","title":"Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c346e3e7-8877-4dc3-91c9-b350feea5e9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek egy olasz állampolgársággal rendelkező szenegáli buszsofőrt a Milánó melletti San Donato Milanese településen, aki kedden 51 gyerek szállító iskolabuszt gyújtott fel – közölték az olasz hatóságok.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy olasz állampolgársággal rendelkező szenegáli buszsofőrt a Milánó melletti San Donato Milanese...","id":"20190320_iskolabusz_milano_szenegali_bevandorlo_gyujtogatas_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c346e3e7-8877-4dc3-91c9-b350feea5e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72c4139-3be6-4af1-862c-5f320481e40d","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_iskolabusz_milano_szenegali_bevandorlo_gyujtogatas_kes","timestamp":"2019. március. 20. 19:54","title":"Felgyújtott a sofőrje egy iskolabuszt Milánónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","shortLead":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","id":"20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984272ce-1467-4bb8-ae3e-7a9da7b8184e","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","timestamp":"2019. március. 19. 16:06","title":"Üzent Erdogan, szerinte ki kell végezni a christchurchi tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","shortLead":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","id":"20190320_google_birsag_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96116f18-ff6a-4240-884e-88d2c169cb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_google_birsag_europai_bizottsag","timestamp":"2019. március. 20. 12:48","title":"Újabb óriásbírságot szabott ki Brüsszel a Google-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás.","shortLead":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok...","id":"20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee654a3-0ae6-486c-bd9d-1f9b97d6ea1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","timestamp":"2019. március. 20. 12:15","title":"Kevésnek bizonyult a BKK buszkapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap volt. Ez a magyar–német koprodukció volt Flesch Andrea jelmeztervező első külföldi munkája is egyben. Tavaly pedig már komolyan szóba jött, hogy a legutóbbival, a magyar mozikba a héten érkező Colette-tel akár Oscar-jelölt is lehet a legjobb jelmez kategóriában. Magyarországon él, de Londonban van ügynöke, és a jelen állás szerint jobban is ismerik a világban, mint itthon. Interjú.","shortLead":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap...","id":"20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa41a4e-1d30-49d3-be81-96241ed7d73a","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","timestamp":"2019. március. 19. 20:00","title":"Sztárszínészek vetkőztek le előtte, hogy felöltöztesse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]