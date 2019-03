Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"884143ab-6036-4578-a708-73497049a773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","shortLead":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","id":"20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=884143ab-6036-4578-a708-73497049a773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81e932a-a952-4cd8-b1d4-11143d16a6b2","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","timestamp":"2019. március. 22. 14:30","title":"Átment a zebrán egy zebra Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d691b68-9073-4c22-8ba3-d42600df6f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","timestamp":"2019. március. 23. 21:40","title":"159 ezer nyertes szelvény lett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egykori munkatársa, Stephen Seidel 1983-ban jelentette meg tanulmányát a globális felmelegedésről, ami csak a \"15 perc hírnév\" elérésére volt elég. 