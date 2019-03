Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","shortLead":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","id":"20190323_toyota_mr2_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd48c1b-c2f3-464a-b812-ca9e0eba5c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_toyota_mr2_baleset","timestamp":"2019. március. 23. 17:45","title":"Hihetetlen balesetet úszott meg egy autós, levelet írt a gyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b7f370-ecfa-491a-8ad4-addc57b4209d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghalt Rafi Eitan volt izraeli miniszter. Ő irányította azt a Moszad-akciót, aminek keretében elfogták Adolf Eichmann náci háborús bűnöst.","shortLead":"Meghalt Rafi Eitan volt izraeli miniszter. Ő irányította azt a Moszad-akciót, aminek keretében elfogták Adolf Eichmann...","id":"20190323_Meghalt_a_legendas_kem_aki_elfogta_Adolf_Eichmannt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b7f370-ecfa-491a-8ad4-addc57b4209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebb69a-fd97-4390-b5be-05314a9b2a44","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_a_legendas_kem_aki_elfogta_Adolf_Eichmannt","timestamp":"2019. március. 23. 20:40","title":"Meghalt a legendás kém, aki elfogta Adolf Eichmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297","c_author":"","category":"vilag","description":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon.","shortLead":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik...","id":"20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9932ceb4-dc8a-4b27-bfbf-e8705c0b855b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","timestamp":"2019. március. 23. 12:35","title":"A németországi bevándorlók majdnem fele megbukik az integrációs tanfolyamokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok ötöde is inkább felháborítónak tartja az Európai Néppárt lépését - olvasható egy friss felmérésben.","shortLead":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok...","id":"20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679f374-0f29-434d-8895-1215ea4f37cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","timestamp":"2019. március. 23. 10:40","title":"A magyarok többsége szerint jogtalanul függesztette fel az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van ellenszere.","shortLead":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van...","id":"201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410fa91-588a-42f9-a8f2-02ad3acf8e02","keywords":null,"link":"/itthon/201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","timestamp":"2019. március. 23. 08:30","title":"A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4368a913-5f08-4087-96bd-6044f5d6916e","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Pakisztán egészségügyi miniszterének ajánlotta fel az magyar nagykövet, hogy ötszáz diáknak ösztöndíjat biztosítanak, főként, ha orvosnak, ápolónak tanulnak Magyarországon.","shortLead":"Pakisztán egészségügyi miniszterének ajánlotta fel az magyar nagykövet, hogy ötszáz diáknak ösztöndíjat biztosítanak...","id":"20190323_Pakisztani_diakok_kaphatnak_osztondijat_ha_orvosnak_tanulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4368a913-5f08-4087-96bd-6044f5d6916e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950c64f-0c9d-41a3-87a4-841b8b39e8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Pakisztani_diakok_kaphatnak_osztondijat_ha_orvosnak_tanulnak","timestamp":"2019. március. 23. 20:11","title":"Pakisztáni diákok kaphatnak ösztöndíjat, ha orvosnak tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]