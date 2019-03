A légitársaság HA-LTD lajstromjelű gépe süllyedésbe kezdett a budapesti landoláshoz, még Szlovákia területén volt, ott került be a Google műholdképes térképszolgáltatásába – szúrta ki az AIRportal. A repülésügyi szakoldal azt írja: a képalkotási technológia sajátosságai miatt a fotón fekete fehérben és mögötte picit elmosódottabban színesben is látszik az A321-esére elég jól rá is lehet közelíteni, az alábbi térkép bal alsó sarkában lévő + jellel elérhető zoomolás esetén jól kivehető a gép speciális 100-as festése is.

A légitársaság éltében nemrég új korszak kezdődött, 256 újfajta repülőt rendeltek, és abból megérkezett az első, melyről itt talál adatokat és fényképeket.

