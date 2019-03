Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló társa? Vagy esetleg van, amiben még sokkal jobb is az olcsóbb alternatíva? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló...","id":"20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f0a474-beab-438a-a309-1440a2b93096","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","timestamp":"2019. március. 24. 16:00","title":"Ami ötször drágább, az ötször jobb is? Kipróbáltuk a csuklónkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés is szerepel. ","shortLead":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés...","id":"20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6e62c-ec71-4f3c-a9fa-c80b5b9ea3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","timestamp":"2019. március. 25. 11:42","title":"A klímaváltozás ellen harcolna az Európai Parlamentben az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas tömeg követelt újabb népszavazást a Brexitről, a szervezők szerint egymillió ember vonult utcára.","shortLead":"Hatalmas tömeg követelt újabb népszavazást a Brexitről, a szervezők szerint egymillió ember vonult utcára.","id":"20190323_Egymillio_ember_demonstralt_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c1229-a111-4b94-b4eb-df1bfd9edeed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Egymillio_ember_demonstralt_Londonban","timestamp":"2019. március. 23. 19:55","title":"Egymillió ember demonstrált Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300 utast helikopterekkel és csónakokkal mentettek ki az erős szélben.","shortLead":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300...","id":"20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43feb92-3a83-4c3c-96b5-fc80012de6f4","keywords":null,"link":"/elet/20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","timestamp":"2019. március. 23. 18:14","title":"1300 embert kellett kimenteni a háborgó tengeren bajba jutott Viking hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","shortLead":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","id":"20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4449c832-1abf-4f53-b753-adddd40b0b08","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","timestamp":"2019. március. 24. 11:26","title":"Csúszott a forgatás, mert balesetet szenvedett A mi kis falunk két szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légicsapás szombaton történt. ","shortLead":"A légicsapás szombaton történt. ","id":"20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd1e729-401d-4cfd-b1b2-02204e8da211","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","timestamp":"2019. március. 25. 12:11","title":"Tíz afgán gyereket ölt meg egy elhibázott amerikai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és a Belügyminisztériumon keresztül vásárolt.","shortLead":"Szolgálatba állnak azok a mentőhelikopterek, amiket a kormány 13 milliárd forintért a rendőrségen és...","id":"20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056c051-0648-491b-8770-f39f13feeae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Szolgalatba_allnak_a_magyar_nem_mentohelikopter_mentohelikopterek","timestamp":"2019. március. 23. 17:32","title":"Szolgálatba állnak a magyar nem mentőhelikopter mentőhelikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegesen hullanak az állatok a településen. ","shortLead":"Tömegesen hullanak az állatok a településen. ","id":"20190325_Fagyallos_tejjel_gombostudarabokkal_olhetik_a_macskakat_Felgyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15697f4d-fc97-4ca3-86ea-221589faba16","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Fagyallos_tejjel_gombostudarabokkal_olhetik_a_macskakat_Felgyon","timestamp":"2019. március. 25. 14:33","title":"Fagyállós tejjel, gombostűdarabokkal ölhetik a macskákat Felgyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]