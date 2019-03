Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","shortLead":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","id":"20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d589b069-7bd4-4eed-ae5a-6b5b99947333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","timestamp":"2019. március. 25. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc informatikai cége betör a dohányiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - jelentették be a pártok vezetői.","shortLead":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját...","id":"20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa099f0c-3acd-4d24-8763-c2987f39185d","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","timestamp":"2019. március. 23. 13:32","title":"Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét, a londoni Kensingtont.","shortLead":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét...","id":"20190324_ferrari_tributo_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fff5e6-020d-4533-a064-0d88dd9b7d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_ferrari_tributo_london","timestamp":"2019. március. 24. 08:25","title":"Először bukkant fel a legújabb Ferrari szupersportkocsi természetes élőhelyén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Srí Lanka sikeres mesterségeseső-kísérletet hajtott végre pénteken a sziget teatermesztő hegyvidékén, ahol a legtöbb vízi erőmű is található – közölte az ország energiaügyi minisztériuma, amely a mesterséges eső segítségével a száraz évszakban előforduló áramkimaradásokat szeretné elkerülni.","shortLead":"Srí Lanka sikeres mesterségeseső-kísérletet hajtott végre pénteken a sziget teatermesztő hegyvidékén, ahol a legtöbb...","id":"20190324_mesterseges_eso_sri_lanka_aramkimaradasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff637f7-c545-4865-a1de-f90012080925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_mesterseges_eso_sri_lanka_aramkimaradasok","timestamp":"2019. március. 24. 20:03","title":"Ilyen még sosem történt: 45 percen át esett a mesterséges eső Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","shortLead":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","id":"20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a8694-51c2-4516-9310-965cfb720dd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 23. 16:12","title":"Korrupciógyanús ingatlanbiznisz miatt lemondott egy miniszter, no nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","shortLead":"Felsőszentivánnál nem bírnak a szemetelőkkel.","id":"20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5abd529-2d41-455e-9b41-8e3439c76db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Mar_a_100_kobmetert_is_eleri_a_hatarban_hagyott_illegalis_szemet","timestamp":"2019. március. 24. 19:30","title":"100 köbméternyi szemét gyűlik egy falu határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Homlok Zsolt a hazai vasútfejlesztés legújabb kori reneszánszáról ír.","shortLead":"Homlok Zsolt a hazai vasútfejlesztés legújabb kori reneszánszáról ír.","id":"20190325_Meszaros_Lorinc_vasutepito_veje_Meszaros_lapjaban_all_ki_a_vasutepites_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d6afc-3de6-4527-ad45-a98f39574033","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Meszaros_Lorinc_vasutepito_veje_Meszaros_lapjaban_all_ki_a_vasutepites_mellett","timestamp":"2019. március. 25. 09:41","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő veje Mészáros lapjában áll ki a vasútépítés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]