A Facebook tulajdonában lévő WhatsApp még 2017 szeptemberében jelentette be népszerű csevegő alkalmazásának üzleti változatát, és 2018 januárjától már le is tölthették az androidosok. Arról azonban, hogy mikor érhető majd el iOS-es platformon is, senki sem tudott.

Most viszont megtört a jég (bár még nem teljesen), a legutóbbi – ugyan nem hivatalos – információk szerint a februárban megjelent bétaváltozat után végre elindult az iOS-es WhatsApp Business, igaz, még nem mindenütt érhető el. A hírt a WABetaInfo osztotta meg Twitter-csatornáján, Mexikót említve az elsők között, a tweetre történő reagálásokból viszont kiderült, hogy már Argentínában, Brazíliában, Pakisztánban és Franciaországban is elérhető az app, és valószínűleg szépen bővül majd ez a lista.

© Twitter/WABetaInfo

A WhatsApp Business a kis- és középvállalkozásokat célozza meg (ezért is fura az iOS-re való nehézkes adaptáció). Az alkalmazással könnyebben elérhetik a vállalkozók az ügyfeleiket, sőt akár ügyfélcsoportokat is. Az app számos speciális funkciót kínál, beleértve az üdvözlő üzeneteket és a gyors választ. Az alkalmazás olyan adatokat is megjelenít a profil alatt, mint a vállalkozás címe, a nyitvatartási idő, de akár az üzleti webhely URL-je és további, a közösségi csatornákra mutató hivatkozások is megjeleníthetők.

