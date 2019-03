Bár eddig is sokszor esett szó arról, hogy a közösségi oldalak nehezen tudják kiszűrni a platformjaikra nem illő, a felhasználási feltételekkel teljes mértékben ellentétes kontenteket, az új-zélandi tömegmészárlás ismét rávilágított arra, milyen nagy a baj. A gyilkosságot kifejezetten ezekre a platformokra "tervezték", az elkövető testkamerájával közvetítette az eseményeket.

Bár a Facebook korábban elárulta, az első 24 órában mintegy 1,5 millió videót törölt az oldalról (ezek közül 1,2 milliót a feltöltés pillanatában), az is kiderült, hogy az élő videóra

az első bejelentés 29 perccel a 17 perces élő videó elindítása után történt meg, vagyis 12 perccel azután, hogy a felvétel véget ért.

Eközben a YouTube is elővett egy vészforgatókönyvet, a gyilkosságról készült felvétel ugyanis ott is terjedni kezdett. A téma kapcsán most a Microsoft állt elő egy ötlettel, hogy hogyan lehetne jobbá tenni az internetet, és megtisztítani az ilyen tartalmaktól.

© MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Brad Smith, a vállalat elnöke egy blogbejegyzésben írt arról, hogy egy egységes iparági fellépésre lenne szükség, hogy a közösségi oldalakon a moderáció jobb/hatékonyabb legyen. A szakember szerint ehhez az kell, hogy minél gyorsabb és hatékonyabb lépéseket tudjanak tenni azokra a megoldásokra építve, amelyek már most is a cégek rendelkezésre állnak.

Smith szerint az nem elég, hogy a felhasználók megjelölhetik azokat a tartalmakat, amelyek nem valók a platformokra. Ehelyett azt javasolja, hozzanak létre egy közös "virtuális parancsnokságot", ahol a hasonló események idején közösen és hatékonyan tudják koordinálni a platformok moderálását.

Ehhez az kell, hogy az iparági versengést erre az időre mindenki félre tudja tenni. Ilyesmire már volt példa, amikor a terrorista tartalmak elleni küzdelem részeként összefogott a Facebook, a YouTube, a Microsoft és a Twitter is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.