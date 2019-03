Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tágabb értelemben vett korrupció rendszerszintű fenyegetéseit kutatta két civil jogvédő szervezet, a szülészeti-nőgyógyászati hálapénz és a várólisták problémája ott van az első között, de a bántalmazás elleni védelem hibái is az \"intézményi árulás példáinak\" tekinthetőek.\r

\r

","shortLead":"A tágabb értelemben vett korrupció rendszerszintű fenyegetéseit kutatta két civil jogvédő szervezet...","id":"20190327_Szuleszeti_halapenz_es_tarsai__ezek_fenyegetik_rendszerszinten_a_magyar_noket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027f4e80-2e64-49d3-a1a9-83d1cbfff629","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Szuleszeti_halapenz_es_tarsai__ezek_fenyegetik_rendszerszinten_a_magyar_noket","timestamp":"2019. március. 27. 14:06","title":"Szülészeti hálapénz és társai – ezek fenyegetik rendszerszinten a magyar nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet is kaphatnak.","shortLead":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet...","id":"20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ca204-b2b1-4640-adc6-a0a18a9c621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","timestamp":"2019. március. 27. 10:06","title":"Megkötözte az ékszerbolti eladót, majd rázárta az ajtót a fegyveres rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarina Barley a Népszavának adott rövid interjút. ","shortLead":"Katarina Barley a Népszavának adott rövid interjút. ","id":"20190326_nemet_igazsagugyi_miniszter_katarina_barley_fidesz_felfuggesztes_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f7463e-2060-43c1-acce-ca2183b22179","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_nemet_igazsagugyi_miniszter_katarina_barley_fidesz_felfuggesztes_europai_neppart","timestamp":"2019. március. 26. 08:30","title":"Német igazságügyi miniszter: Bizarr eljárás volt a Fidesszel szembeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","shortLead":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","id":"20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df82872-103b-4c08-a51c-b88c5a21de97","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 08:20","title":"Honvágya van? Szerezzen be egy kutyát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","shortLead":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","id":"20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab423897-a81e-44f9-92a1-746fecf66997","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","timestamp":"2019. március. 26. 12:17","title":"Háziorvosok is bekapcsolódhatnak a Magyar Falu Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","shortLead":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","id":"20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cdda34-c52c-4e51-9966-3427dc5aec04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","timestamp":"2019. március. 27. 14:53","title":"Leszakadt a Nyugati pályaudvar egyik peronja fölötti tetőelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava viszont úgy tudja, erről semmilyen formális döntés nem született a Fideszben.","shortLead":"A Népszava viszont úgy tudja, erről semmilyen formális döntés nem született a Fideszben.","id":"20190325_Gulyas_Gergely_szerint_Orban_megkapta_a_felhatalmazast_az_onkentes_felfuggesztesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8c92a7-3af5-44b4-99b3-0b599016ee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Gulyas_Gergely_szerint_Orban_megkapta_a_felhatalmazast_az_onkentes_felfuggesztesre","timestamp":"2019. március. 25. 18:37","title":"Gulyás Gergely szerint Orbán megkapta a felhatalmazást az \"önkéntes\" felfüggesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]