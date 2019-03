Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Látszik, hogy nem a Fidesz nevezte ki a párt EPP-tagságának ügyében vizsgálódó tanácsot, abban ugyanis nem csak egy véleményen lévő politikusok kaptak helyet.","shortLead":"Látszik, hogy nem a Fidesz nevezte ki a párt EPP-tagságának ügyében vizsgálódó tanácsot, abban ugyanis nem csak...","id":"20190323_A_harom_nyugati_bolcs_es_egy_tanmese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230b8b-dc14-4e4c-a36d-60f54bd1781b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_harom_nyugati_bolcs_es_egy_tanmese","timestamp":"2019. március. 23. 13:00","title":"Orbán Viktor, a három nyugati bölcs, meg egy tanmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fitneszguru a jelek szerint nemcsak a legújabb autókat szereti, hanem a patinás régi kocsikat is megbecsüli.","shortLead":"A fitneszguru a jelek szerint nemcsak a legújabb autókat szereti, hanem a patinás régi kocsikat is megbecsüli.","id":"20190324_elovette_45_eves_patika_zsigulajat_schobert_norbert_es_meg_is_hajtotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c3b85-989c-4b29-b7c8-c53439fe60c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_elovette_45_eves_patika_zsigulajat_schobert_norbert_es_meg_is_hajtotta","timestamp":"2019. március. 24. 09:24","title":"Elővette 45 éves patika Zsiguláját Schobert Norbert és meg is hajtotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban lehet ezt viccesebb formában is csinálni.","shortLead":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban...","id":"20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef3264c-b0f0-4ffe-b5c3-60860702e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 23. 17:03","title":"Vicces háttérképek készültek a Galaxy S10-ek \"csúfságaihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egy migrációs konferencián beszélt arról, hogy ha nincs még egy nagy európai ország, amely azt gondolja a migrációról, amit mi, akkor a \"soft power aknamunkája miatt\" előbb-utóbb megbukik.","shortLead":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta...","id":"20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e48da67-ef0f-4119-8fc6-01732ee2bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 11:35","title":"Orbán a lehetséges bukásáról beszélt a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred Facebook oldalán osztotta meg a Besenyei István százados fotóját a Budafoknál a Dunában talált bomba kiemeléséről.\r

","shortLead":"MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred Facebook oldalán osztotta meg a Besenyei István százados fotóját...","id":"20190323_Kiemeltek_a_tuzszereszek_a_budafoki_bombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ae0340-1da5-4507-8215-afe07b2507dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Kiemeltek_a_tuzszereszek_a_budafoki_bombat","timestamp":"2019. március. 23. 14:56","title":"Hatástalanították a budafoki bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - jelentették be a pártok vezetői.","shortLead":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját...","id":"20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa099f0c-3acd-4d24-8763-c2987f39185d","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","timestamp":"2019. március. 23. 13:32","title":"Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14798e55-43ec-4199-88e7-9560f93a48b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapestre látogatott a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic Orbán Viktor után a Gozsdu udvart is meglátogatta, ahol a budapesti Eb-selejtezőre hangoló horvát fociszurkolókkal fotózkodott. ","shortLead":"Budapestre látogatott a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic Orbán Viktor után a Gozsdu udvart is meglátogatta...","id":"20190324_Budapesten_is_magat_adta_a_horvat_elnok__szurkolokkal_szelfizett_a_Gozsduban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14798e55-43ec-4199-88e7-9560f93a48b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309216b1-f2b0-4f21-97aa-fb67c3df228d","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Budapesten_is_magat_adta_a_horvat_elnok__szurkolokkal_szelfizett_a_Gozsduban","timestamp":"2019. március. 24. 14:42","title":"Budapesten is magát adta a horvát elnök - szurkolókkal szelfizett a Gozsduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","shortLead":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","id":"20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db48048-8fca-4a30-a8b7-dbaed798c27d","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","timestamp":"2019. március. 24. 19:55","title":"Egyelőre mégsem költözik Jeruzsálembe Románia izraeli nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]