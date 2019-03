Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós szerint Karácsony járna rosszul azzal, ha kiállna vele vitázni, Karácsony szerint ez \"fideszes tempó\". ","shortLead":"Tarlós szerint Karácsony járna rosszul azzal, ha kiállna vele vitázni, Karácsony szerint ez \"fideszes tempó\". ","id":"20190329_Tarlos_nem_fog_vitazni_Karacsonnyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03fe0ee-d78e-4680-a20c-1e09c509f1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Tarlos_nem_fog_vitazni_Karacsonnyal","timestamp":"2019. március. 29. 15:12","title":"Tarlós nem fog vitázni Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","shortLead":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","id":"20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc42852-9046-439c-acd6-5b37ef933aac","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","timestamp":"2019. március. 29. 11:18","title":"Autóbalesetben meghalt egy brit zenekar összes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","shortLead":"Évi 100 liter pálinkáról lehet szó.","id":"20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8815736e-cfbf-47ce-9218-5a7861bc6e5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujra_adomentes_lehet_az_otthoni_palinkafozes","timestamp":"2019. március. 30. 09:37","title":"Újra adómentes lehet az otthoni pálinkafőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac864a-c9d8-4327-924b-545fee14c329","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harmadszor is elhalasztották a díjemelést.","shortLead":"Harmadszor is elhalasztották a díjemelést.","id":"20190329_Az_utolso_pillanatban_elhalasztottak_a_kozjegyzoi_dijak_emeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac864a-c9d8-4327-924b-545fee14c329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decd7c8e-f389-4ddb-8b07-3f11e40ad1a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Az_utolso_pillanatban_elhalasztottak_a_kozjegyzoi_dijak_emeleset","timestamp":"2019. március. 29. 13:40","title":"Az utolsó pillanatban elhalasztották a közjegyzői díjak emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","shortLead":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","id":"20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d0842-c666-4ac1-ba6e-38c66458fd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","timestamp":"2019. március. 29. 16:08","title":"Brexit-bukta: csúnya eséssel reagált a font","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","shortLead":"Korábban még nagy kritikusa volt, mára azonban regionális vezető lett a Rádió 1-nél Halász Gábor.","id":"20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a03826c-25e6-47f8-8515-aad74bc83360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9466002b-9de0-4107-bee7-ef214689f6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_Baratok_kozt_egykori_Hoffer_Misije_lett_a_Radio_1_egyik_vezetoje","timestamp":"2019. március. 29. 07:00","title":"A Barátok közt egykori Hoffer Misije lett a Rádió 1 egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","shortLead":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","id":"20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e921dbb-4ca5-45ad-ae38-105396fd009e","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","timestamp":"2019. március. 30. 16:57","title":"Megszűnik a köztévé retrocsatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568b9bc-75cd-4b0a-bf31-250d0dd0dcf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadja a vizsgálat eredményét és következményeit akkor is, amennyiben az az ő vétkességét állapítja meg. ","shortLead":"Elfogadja a vizsgálat eredményét és következményeit akkor is, amennyiben az az ő vétkességét állapítja meg. ","id":"20190329_Kozlemeny_Lovasi_Andras_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9568b9bc-75cd-4b0a-bf31-250d0dd0dcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106b5482-123a-4a2a-871e-cc196e869db3","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kozlemeny_Lovasi_Andras_baleset","timestamp":"2019. március. 29. 18:05","title":"Közleményt adott ki balesete után Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]