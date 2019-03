Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást. A képviselők azon a napon szavaztak, amelyiken a tervek szerint az Egyesült Királyság kilépett volna az EU-ból. Döntés helyett további bizonytalanság vár a britekre, és folytatódhat az elmúlt hónapokban egészen abszurddá vált politikai szappanopera. Ennek kilenc legbizarrabb momentumára emlékezünk vissza.","shortLead":"286 igen szavazattal 344 ellenében harmadszor is elveszítette a brit kormány a Brexit-megállapodásról szóló szavazást...","id":"20190329_brexit_szavazas_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbb3e32-eac7-4833-b11f-09afe49f1842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_brexit_szavazas_halasztas","timestamp":"2019. március. 29. 15:44","title":"Harmadszor is leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","id":"20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b87102-9656-40c2-8486-5ae324d4dadd","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","timestamp":"2019. március. 30. 10:40","title":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, és még klíma is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","shortLead":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","id":"20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7ddf2-fd70-47c1-88bf-3a52ab633030","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Több baleset miatt dugult be az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f929542e-227d-4564-9f56-ef170cf6177b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem beszél szívesen a történtekről.","shortLead":"Ma sem beszél szívesen a történtekről.","id":"20190330_Bombera_Krisztina_elutott_egy_reszeg_not_akit_kessel_uldoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f929542e-227d-4564-9f56-ef170cf6177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba11b49-34dc-400c-b7ce-03022abc17dc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190330_Bombera_Krisztina_elutott_egy_reszeg_not_akit_kessel_uldoztek","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Régi balesetéről mesélt Bombera Krisztina: elütött egy részeg nőt, akit késsel üldöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d","c_author":"-W-","category":"elet","description":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","shortLead":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","id":"20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e755136-4c54-42bc-9792-28928a504ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 12:20","title":"Kár volt hőbörögni a Rammstein miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","shortLead":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","id":"20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41755e28-5f55-416b-b054-d4c6f2f48633","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","timestamp":"2019. március. 29. 16:26","title":"Ott épül munkásszálló Ferencvárosban, ahol ez egyébként tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]