[{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A hatalomnak nincs esztétikája, az irodalom szándékos megosztása kifejezetten káros – állítja a Kik vagytok ti? című rendhagyó irodalomtörténeti kötettel jelentkező Háy János. Lehet-e Petőfiről azt írni, hogy egoista barom volt? Mit keres egy popzenész a kötetben? Melyik politikai oldal tűzheti zászlajára Adyt? Interjú.","shortLead":"A hatalomnak nincs esztétikája, az irodalom szándékos megosztása kifejezetten káros – állítja a Kik vagytok ti? című...","id":"20190330_Az_olvasoknak_nem_az_jut_eszebe_a_kortars_szerzokrol_hogy_kire_szavaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb74d7a-42a5-4296-8309-32dfe3ecc617","keywords":null,"link":"/kultura/20190330_Az_olvasoknak_nem_az_jut_eszebe_a_kortars_szerzokrol_hogy_kire_szavaztak","timestamp":"2019. március. 30. 20:00","title":"Háy János: Egy szélsőjobbos taxissal utaztam, aki aztán Füst Milántól idézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79 világrekordot állított fel.","shortLead":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79...","id":"20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c456a45b-975e-4b1f-856a-79c9d76ace3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","timestamp":"2019. március. 30. 20:03","title":"Tragikus baleset: saját találmánya ölte meg a 74 éves brit feltalálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet a készülék. Annyit előre elárulunk: nagyon másmilyen, mint a Samsung- és Huawei-összehajthatók.","shortLead":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet...","id":"20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8026960-484d-4733-a93b-8eec0a5d8d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","timestamp":"2019. március. 29. 15:03","title":"Videó: egyre biztosabb, hogy ilyen lesz a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc9287-ea18-4093-b3e5-d416e4950d8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három szingapúri kutató egy jótékonysági akciónak köszönhetően megvizsgálhatta, milyen hatással van a pénzügyi tartozásnak a mentális képességekre. Nagyon fontos eredmények születtek.","shortLead":"Három szingapúri kutató egy jótékonysági akciónak köszönhetően megvizsgálhatta, milyen hatással van a pénzügyi...","id":"20190330_adossag_hitel_szegenyseg_mentalis_allapot_kognitiv_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc9287-ea18-4093-b3e5-d416e4950d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eb33e4-1246-4c35-8d06-c4ebb80bbcd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_adossag_hitel_szegenyseg_mentalis_allapot_kognitiv_funkcio","timestamp":"2019. március. 30. 08:03","title":"Van hitele? Kiderült egy nagyon fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Fura_karpotlas_Eladta_volt_fonoke_traktorat_aki_nem_tudott_errol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752ca0d1-0f09-4e92-8d83-d62eddd575c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Fura_karpotlas_Eladta_volt_fonoke_traktorat_aki_nem_tudott_errol","timestamp":"2019. március. 30. 08:36","title":"Eladta volt főnöke traktorát, de a trükk nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","shortLead":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","id":"20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662fa9d7-e5c9-4ba6-bf38-924a8aacf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","timestamp":"2019. március. 29. 20:03","title":"Máris szétszedték az AirPods 2-t, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]