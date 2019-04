Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és egy letartóztatásban végződő szerenád történetéről.","shortLead":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és...","id":"20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aae1ed-b7f8-4548-b843-fd02a0643021","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","timestamp":"2019. március. 31. 11:00","title":"Nincs olyan, amit klezmerben ne lehetne eljátszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különféle dokumentumok képeinek kezelését, elmentését könnyíti meg egy új funkcióval a Google Fotók alkalmazás.","shortLead":"A különféle dokumentumok képeinek kezelését, elmentését könnyíti meg egy új funkcióval a Google Fotók alkalmazás.","id":"20190401_google_fotok_uj_kivagas_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5a56ab-6c69-4c4f-a2bc-a897daa6354d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_google_fotok_uj_kivagas_funkcio","timestamp":"2019. április. 01. 15:03","title":"Ön is a Google Fotókban tárolja a képeit? 