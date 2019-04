Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal vonultak utcára szombaton a francia városokban, nagyobb társadalmi igazságosságot követelve, jóllehet az elmúlt hetek erőszakos megmozdulásai miatt a hatóságok a városközpontokban betiltották a gyülekezéseket.","shortLead":"A francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényes tüntetők huszadik alkalommal...","id":"20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d3c4c-36f2-43da-bc7d-eaefad96e6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29adb66-c05f-4c4d-a7a6-4139930c0970","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Huszadszor_vonultak_utcara_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 30. 18:35","title":"Huszadszor vonultak utcára a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","shortLead":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","id":"20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be52ef2-2f3b-4501-b399-7cae439074bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 30. 18:24","title":"Unokázós csalókat fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4557c963-2f74-4347-b936-73c28763588c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, egy 2016-os városligeti ügy miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert nem jelent meg egy tárgyaláson. ","shortLead":"Kiderült, egy 2016-os városligeti ügy miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert nem jelent meg egy tárgyaláson. ","id":"20190401_Kiengedtek_Gulyas_Martont_a_fogdabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4557c963-2f74-4347-b936-73c28763588c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894175d1-4648-4b8f-9dd4-c32f857d7e18","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kiengedtek_Gulyas_Martont_a_fogdabol","timestamp":"2019. április. 01. 12:15","title":"Kiengedték Gulyás Mártont a fogdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","shortLead":"Korábban a TV2-t is elmeszelte a bíróság az ételhordós ügyben.\r

","id":"20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9b068-f393-408b-a337-e987c60a47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_varju_laszlo_dk_ellenzek_bableves_etelhordo_tv2_origo","timestamp":"2019. március. 31. 13:15","title":"Az Origo ellen is megnyerte a bableveses pert a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","shortLead":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","id":"20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6566bc-1e81-40b4-8185-9da987fce3d0","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","timestamp":"2019. március. 31. 08:58","title":"Németh Krisztián mesterhármast vágott Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt a 248. korszak, amely az új császár trónra lépésével veszi kezdetét.

","shortLead":"Itt a 248. korszak, amely az új császár trónra lépésével veszi kezdetét.

","id":"20190401_Uj_korszakot_hirdettek_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d83bc9f-2061-4a3e-b9f5-53035044b3ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Uj_korszakot_hirdettek_Japanban","timestamp":"2019. április. 01. 09:05","title":"Új korszakot hirdettek Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Gulacsiek_nyertek_a_Bundesliga_magyar_csatajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a192a-1336-481a-9e07-d39b5487f621","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Gulacsiek_nyertek_a_Bundesliga_magyar_csatajat","timestamp":"2019. március. 30. 20:42","title":"Gulácsiék nyerték a Bundesliga magyar csatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]