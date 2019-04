Bár a Microsoft idén kifejezetten távol tartja magát a bolondok napi viccelődésektől, jó pár nagy cég döntött úgy, „fejleszt” valamit a nagy napra. Itt van mindjárt a Google, aki mindenekelőtt a klasszikus Snake újragondolt változatát helyezte el Térképén, de ezen kívül is kirukkolt elképesztő ötletekkel. Például egy új funkcióval androidos telefonokra, amellyel végre megszabadítható a készülék kijelzője a koszoktól. A Files appba integrált Screen Cleaner az úgynevezett Smudge Detector (piszok detektáló) API-t használja, ami felismeri a koszt a telefon kijelzőjén, majd mikrorezgéseket generálva távolítja el azt onnan.

Hasonlóan vicces az a videó (a holland Google-től), amelyik bemutatja, hogyan áll helyt a Google virtuális asszisztense, amikor a növényekkel kell kommunikálnia. A fejlesztéseknek köszönhetően a Google Home immár képes megérteni a tulipánokat, lehetővé téve a fordítást „tulipish” és számos emberi nyelv között. Végre kiderül, pontosan mire van szükségük a tulipánoknak (fényre, vízre vagy csak több helyre).

Az amerikai T-Mobile is csatlakozott a bolondok napi viccelődéshez. Bevezette a T-Mobile Phone BoothE-t, egy hangszigetelt telefonfülkét, nem is akárkivel, mint a cég vezérigazgatójával. Végre nincsen gond a magánszférával, nyugodtan lehet bárkivel és bármilyen hangosan beszélni a mobiltelefont használva, nem kell attól tartani, hogy illetéktelenek is meghallják a beszélgetést.

A népszerű nyelvoktató alkalmazás, a Duolingo is adott egy új funkciót a platformjához április 1-je tiszteletére. A Duolingo Push funkcióval nem csak egy figyelmeztetés jelenik meg a telefonon, hanem a cég bagolyfőnöke, maga Duo kerül elő, és nem hagyja, hogy bárki is elbliccelje a napi tanulást.

Az Amazon is kitalált valamit a bolondok napjára: bemutatta Petlexával felturbózott Amazon Echót, a háziállatoknak készített hangszórót. A Petlexa segítségével a kutyák és a macskák is úgy kommunikálhatnak, mint mi, emberek az Alexával, azaz rendeléseket adhatnak fel az Amazonon vagy például aktiválhatják az okosotthon játékait.

A kínai OnePlus ezúttal nem telefont jelentett be, hanem egy elektromos autót, a Warp Car-t, amit a gépkocsi Warp Charge funkciója mindössze 20 perc alatt fel is tölt. A további innovatív funkciók közé tartozik a gesztusalapú vezérlés lehetősége vagy például a repülőgép-mód.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.