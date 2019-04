Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f94fd4a-490f-48b7-a024-60e68757bf97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárás-előrejelzések szerint a heves esőzések miatt nagy tömegű víz zúdulhat az északi, magasabban fekvő tartományokból a délkeleti Huzisztánra, és egyebek közt gátakat tehet tönkre. ","shortLead":"Az időjárás-előrejelzések szerint a heves esőzések miatt nagy tömegű víz zúdulhat az északi, magasabban fekvő...","id":"20190331_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_ki_Iran_delkeleti_reszen_aradasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f94fd4a-490f-48b7-a024-60e68757bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cadf4-a013-49f6-a28a-651432377ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_ki_Iran_delkeleti_reszen_aradasok_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 18:20","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek ki Irán délkeleti részén áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül összkerékhajtással. Megnéztük, hogy mit tud a gyakorlatban a T-Roc kistestvére.","shortLead":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül...","id":"20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c90773-4adc-4dac-9b49-b14952f8c3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","timestamp":"2019. március. 31. 10:00","title":"Polo méret, Golf ár: vezettük a T-Cross-t, a legkisebb VW divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be a NASA.","shortLead":"A Szaturnusz gyűrűi között keringő miniholdakról a Cassini űrszonda által szerzett információkat először mutatta be...","id":"20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40953c4e-934b-433e-a3b7-358dc34cb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e37e8-1226-4bd3-b0f1-c8a6df82cee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_szaturnusz_gyurui_miniholdak_nasa","timestamp":"2019. március. 31. 12:33","title":"Új képeket közölt a NASA a Szaturnusz gyűrűi között lakó miniholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","id":"20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b17398f-ffe3-4f45-b158-6ab0b0a0e515","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","timestamp":"2019. április. 01. 11:45","title":"Rajongók ezrei buliztak a Prodigy énekesének temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaszi szezonban egyre több profi és amatőr állatvédő szólal fel a méhek érdekében. A tudomány mai állása szerint aki nagyvárosban lakik és kedves háziállatra vágyik, annak érdemes megfontolnia a kutya, netán az aranyhörcsög helyett egy vagy több méhcsalád beszerzését. ","shortLead":"A tavaszi szezonban egyre több profi és amatőr állatvédő szólal fel a méhek érdekében. A tudomány mai állása szerint...","id":"20190331_rtl_klub_capak_kozott_apro_anna_mehek_mehpusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395c3038-a481-4f89-99c1-53d8c9cf4832","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_rtl_klub_capak_kozott_apro_anna_mehek_mehpusztulas","timestamp":"2019. március. 31. 15:03","title":"Félti a méheket az RTL \"pénzügyi nagyragadozója\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36faf4f-1de2-4c89-81ff-74c4d08f7b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El kell adnia az ingatlanjait a gyerekfalunak, és ez azt jelentheti, hogy születésüktől ugyanannál a nevelőszülőnél élő gyerekeket szakítanak el tőlük. A kormány nem tervezi megtámogatni az alapítványt, mert a saját ingatlanban zajló nevelőszülős modellt támogatja. Belőlük viszont hiány van.","shortLead":"El kell adnia az ingatlanjait a gyerekfalunak, és ez azt jelentheti, hogy születésüktől ugyanannál a nevelőszülőnél élő...","id":"20190401_Traumakat_fog_okozni_az_SOS_Gyermekfalu_modellvaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36faf4f-1de2-4c89-81ff-74c4d08f7b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b091e6f0-3c9e-4b64-a1f0-23db0432180a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Traumakat_fog_okozni_az_SOS_Gyermekfalu_modellvaltasa","timestamp":"2019. április. 01. 11:16","title":"Traumákat fog okozni az SOS Gyermekfalu modellváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","shortLead":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","id":"20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303f3cf7-7c84-4a5a-b20b-d707f45efd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. március. 30. 22:13","title":"Véget ért a szlovák elnökválasztás: a liberális Čaputová sima győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]