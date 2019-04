Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","shortLead":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","id":"20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e4a2ba-f02f-4446-93c7-99f22efc1e94","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","timestamp":"2019. április. 03. 14:14","title":"Népszava: Nem megy el Orbán Salviniék szélsőjobboldali pártalapítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","shortLead":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","id":"20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4010c02-6294-4168-a4bf-879598428e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Weber: Az egoizmus veszélyezteti az európai egységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem elkerülhetetlenné vált Nagy-Britannia rendezetlen kiválása az Európai Unióból – írta egy hétfő esti Twitter-üzenetében Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője, aki egyúttal a brit kiválás koordinálásáért felel az EP-ben.","shortLead":"Csaknem elkerülhetetlenné vált Nagy-Britannia rendezetlen kiválása az Európai Unióból – írta egy hétfő esti...","id":"20190402_guy_verhofstadt_brexit_kaosz_utolso_esely_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f7c8eb-f3d8-444f-8401-69a6214939bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_guy_verhofstadt_brexit_kaosz_utolso_esely_brit_parlament","timestamp":"2019. április. 02. 05:37","title":"Verhofstadt: A szerdai a britek utolsó esélye, aztán jön a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","shortLead":"A Mercedes-AMG G63 első példányait tavaly júniusban dobták piacra.","id":"20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e704c3-3e77-4964-bb23-ec99944f9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Tiborcz_Istvan_50_millios_nemet_rendszamos_Mercedes_terepjaroval_jar","timestamp":"2019. április. 02. 09:25","title":"Tiborcz István 50 milliós, német rendszámos Mercedes terepjáróval jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","shortLead":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","id":"20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338dfd5c-6068-465d-b5c5-3f2d838d428a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2019. április. 02. 14:33","title":"India felrobbantott egy műholdat, most veszélyben lehet a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje. ","shortLead":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje. ","id":"20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea888784-3709-4c40-a07a-4589030b020e","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","timestamp":"2019. április. 02. 11:05","title":"\"Nyugodtan agyba-főbe verhetsz\" – előzetes jött az Egy nő fogságban című filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]