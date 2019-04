Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta a piacra is betört Hello Wood csapata épp üzletet csinál a mozgalomból. A társadalmi projektjeiket részben a Hello Wood Stúdió tevékenységéből finanszírozó csapat megtalálta azt a piaci rést, amit a kiszámítható építési költség és határidő hiánya vájt – kérdés, meg tudják-e győzni a felhasználókat arról, amiről eddig a készházgyártóknak nem sikerült: hogy jobb a fa, mint a tégla.","shortLead":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta...","id":"20190403_hello_wood_kabinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f4ebe1-2375-412a-91d6-ef4b885ae65a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_hello_wood_kabinhaz","timestamp":"2019. április. 03. 12:20","title":"27 négyzetméteren váltanák meg a tönkrevert magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis óvatlanul felkínáltak sirályeledelnek néhány kisteknőst.","shortLead":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis...","id":"20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b6273c-e417-465f-9a58-1f232fee84f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","timestamp":"2019. április. 01. 18:33","title":"Élő adásban ragadta el egy sirály a védett teknősfiókát, kiakadtak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít ahhoz, amit a Xiaominál is kitaláltak.","shortLead":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít...","id":"20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f76ab5-c793-456e-b8d2-cd0b5f76379b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","timestamp":"2019. április. 02. 12:33","title":"A Samsungnál már tudják, mi lesz a következő nagy dobás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","shortLead":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","id":"20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d09c3b-b63b-4308-b1ea-9e9f87f1879e","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","timestamp":"2019. április. 03. 16:41","title":"A nyolcéves, aki komolyan gondolta, hogy világgá megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal foglalkoznak ahelyett, hogy az együttlétre koncentrálnának – ezt állapította meg az Illinois-i Egyetem honlapján közzétett tanulmány.","shortLead":"A vacsorához ülő családok a közös étkezésre szánt idő felében telefonnal, táblagéppel, tévével vagy más dolgokkal...","id":"20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=461ce2f5-886d-47c3-94e6-27db409886e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50036fc6-fc6a-41bb-b982-8a4d0123a07f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_vacsoraido_evesi_szokasok_kajafotozas_mobiltelefon_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 02. 13:33","title":"A vacsoraidő felében a mobilunkat nyomkodjuk, ahelyett, hogy ennénk vagy beszélgetnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59933b0d-25aa-4e5b-8866-bf3258131562","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Orbán Viktor annak a politikának volt a legélesebb kritikusa ellenzékben, amelyet ő maga sokkal erőteljesebb formában kívánt megvalósítani kormányon.","shortLead":"Orbán Viktor annak a politikának volt a legélesebb kritikusa ellenzékben, amelyet ő maga sokkal erőteljesebb formában...","id":"20190402_Revesz_Antall_Jozsef_szarnyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59933b0d-25aa-4e5b-8866-bf3258131562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4592fcb5-656b-4c64-ad25-fe56c7d49117","keywords":null,"link":"/velemeny/20190402_Revesz_Antall_Jozsef_szarnyan","timestamp":"2019. április. 02. 16:15","title":"Révész: Antall József szárnyán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]