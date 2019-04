Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül rövid idő, alig 2,5 óra alatt megfejthető. Az ennél egyszerűbb jelszavakkal pedig még gyorsabban lehet végezni.","shortLead":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül...","id":"20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61cac9-7b46-42fc-b400-9df49bdadf0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","timestamp":"2019. április. 04. 08:03","title":"Ha 8 karakteres (vagy rövidebb) a jelszava, még most változtassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először lehet arról hallani, milyen iPhone-okkal készül 2020-ra az Apple.","shortLead":"Most először lehet arról hallani, milyen iPhone-okkal készül 2020-ra az Apple.","id":"20190402_apple_iphone_2020_milyen_lesz_az_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390ca7e9-f5ef-40e6-9168-2bc3645f4048","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_apple_iphone_2020_milyen_lesz_az_iphone","timestamp":"2019. április. 02. 20:03","title":"Belső informátor szivárogtatott arról, milyenek lesznek a 2020-as iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b16123-34bc-4f89-bae2-1e57ac2a1356","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1989-ig munkaszüneti napnak számító „felszabadítás napjára” 1979-ben Benkei András belügyminiszter adott ki napi parancsot.","shortLead":"Az 1989-ig munkaszüneti napnak számító „felszabadítás napjára” 1979-ben Benkei András belügyminiszter adott ki napi...","id":"20190404_Soha_nem_feledjuk_el_hogy_a_mai_eletunk_kemeny_munka_gyumolcse__igy_szolt_40_eve_az_aprilis_4i_diszparancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b16123-34bc-4f89-bae2-1e57ac2a1356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7937d08-e4f6-41e1-bf97-32d72c0c5b30","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Soha_nem_feledjuk_el_hogy_a_mai_eletunk_kemeny_munka_gyumolcse__igy_szolt_40_eve_az_aprilis_4i_diszparancs","timestamp":"2019. április. 04. 10:03","title":"„Soha nem feledjük el, hogy a mai életünk kemény munka gyümölcse” – így szólt 40 éve az április 4-i díszparancs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca1bd25-76f6-414c-9b44-1ee56681880c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonkét pontból álló stratégiát hozott nyilvánosságra a Magyar Közlönyben a kormány. Jöhet az Afrika Fórum és a magyar-szubszaharai bizottság, de készülhetnek a pénzügyi támogatásra a tanácsadók és a szakértők is. ","shortLead":"Huszonkét pontból álló stratégiát hozott nyilvánosságra a Magyar Közlönyben a kormány. Jöhet az Afrika Fórum és...","id":"20190402_Ime_a_magyar_kormany_Afrikastrategiaja_segelyhitel_exporttamogatas_termekmintak_es_mintafarmok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca1bd25-76f6-414c-9b44-1ee56681880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a94507-e460-48bc-b8f0-53de44d064fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ime_a_magyar_kormany_Afrikastrategiaja_segelyhitel_exporttamogatas_termekmintak_es_mintafarmok","timestamp":"2019. április. 02. 20:17","title":"Íme, a magyar kormány Afrika-stratégiája: segély, export, katonák és mintafarmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","shortLead":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","id":"20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3b2c33-a2e9-4d8c-87ed-153f7d292fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","timestamp":"2019. április. 02. 18:11","title":"Szerdától újra lehet pályázni az ingyenpénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozottabb fellépésre van szükség és a polgárokat is tájékoztatni kell arról, mi történik. ","shortLead":"Határozottabb fellépésre van szükség és a polgárokat is tájékoztatni kell arról, mi történik. ","id":"20190403_Vitat_inditott_Brusszel_hogyan_vedhetnek_a_jogallamisagot_a_tagallamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3cfefa-2c5a-4b6c-9593-a93e722a2424","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Vitat_inditott_Brusszel_hogyan_vedhetnek_a_jogallamisagot_a_tagallamokban","timestamp":"2019. április. 03. 17:46","title":"Vitát indított Brüsszel, hogyan védhetnék a jogállamiságot a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól az embertől.","shortLead":"Most emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki egy szórakozóhelyen két egymást követő hajnalban lopott ugyanattól...","id":"20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfd593-dc41-455b-9e57-25c45aec65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Ketszer_zsebelte_ki_ugyanazt_a_ferfit_hiba_volt","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit, hiba volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]