[{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott egy helyet javítva az 51. helyen áll.","shortLead":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott...","id":"20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137653a-662f-4370-958e-9fb5bf033bb2","keywords":null,"link":"/sport/20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","timestamp":"2019. április. 04. 16:18","title":"Egyetlen helyet ért a világranglistán a horvátok elleni diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","shortLead":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","id":"20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e4a2ba-f02f-4446-93c7-99f22efc1e94","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","timestamp":"2019. április. 03. 14:14","title":"Népszava: Nem megy el Orbán Salviniék szélsőjobboldali pártalapítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","shortLead":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","id":"20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36e7637-5bda-4df0-b9b3-c929bd71814f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","timestamp":"2019. április. 04. 16:31","title":"Öt év börtönt is kaphat a Született feleségek sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák a gyerekükkel.","shortLead":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák...","id":"20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460c621d-41ec-460d-86bf-3ab34877a44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Döntött az EP: sokkal több szabadságot kell adni az apáknak, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig Harry herceggel együtt. Épül az új közösségi birodalom.","shortLead":"Mégpedig Harry herceggel együtt. Épül az új közösségi birodalom.","id":"20190403_Meghan_Markle_visszatert_az_Instagramra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962626ad-5615-4e2f-b3e4-195a2c0b335a","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Meghan_Markle_visszatert_az_Instagramra","timestamp":"2019. április. 03. 09:08","title":"Meghan Markle visszatért az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca2834a-170c-4f37-885b-155d07f59063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egészségesebben táplálkoznánk, akkor ötből egy esetben a korai halálozás megelőzhető lenne. Valójában nem azzal van a baj, amit megeszünk, hanem azzal, amit nem. ","shortLead":"Ha egészségesebben táplálkoznánk, akkor ötből egy esetben a korai halálozás megelőzhető lenne. Valójában nem azzal van...","id":"20190404_Tobben_halnak_bele_az_egeszsegtelen_taplalkozasba_mint_a_dohanyzasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ca2834a-170c-4f37-885b-155d07f59063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb593a-9097-432f-a0a9-efef7a745981","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tobben_halnak_bele_az_egeszsegtelen_taplalkozasba_mint_a_dohanyzasba","timestamp":"2019. április. 04. 10:37","title":"Többen halnak bele az egészségtelen táplálkozásba, mint a dohányzásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet is vizsgálnak. Dübörög az ingatlanpiac, mi pedig szakértők segítségével gyűjtöttük össze, mivel próbálnak minket átverni, és mit lehet tenni ezek elkerüléséért.","shortLead":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet...","id":"20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0abc703-219d-4b64-b686-2e8647ff4f96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","timestamp":"2019. április. 02. 20:00","title":" Vigyázat: trükköznek! Hogyan védje ki, ha az ingatlanos át akarja verni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]