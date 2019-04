Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","shortLead":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","id":"20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5396c17-9c79-4e2b-be4b-7c39ceccb895","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","timestamp":"2019. április. 05. 11:20","title":"Orbán-címlap miatt követelt cenzúrát a szlovén kormánytól a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"May újra halasztást kért. ","shortLead":"May újra halasztást kért. ","id":"20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c19dc32-610c-4797-96fe-3329ba60e1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","timestamp":"2019. április. 05. 10:16","title":"Brexit: May június 30-ig kért haladékot az Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben éppen akkor lépett életbe a homoszexuális aktusok résztvevőit halállal büntető törvény, amikor megválasztották Chicago első bevallottan leszbikus polgármesterét. A melegek menekülnek Bruneiből, a helyi szultánt nem hatja meg a nemzetközi tiltakozás. Az illiberális államoknak inkább a muszlim példa tetszik.","shortLead":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben...","id":"20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61608da-899e-48cc-ac8c-05441a51a4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","timestamp":"2019. április. 03. 20:00","title":"Rájössz, hogy még a családtagjaid szerint is rendben van, ha megköveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","shortLead":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","id":"20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23cff59-e534-4dc0-b402-e8a6552431cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","timestamp":"2019. április. 04. 16:09","title":"Mészáros Lőrinchez kerülhet a TV2 műsorgyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora, amely szerint a polgárok négyötödének komoly megélhetési gondjai vannak, egyharmaduknak pedig arra sincs pénze, hogy egy második pár cipőt vásároljon magának.","shortLead":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora...","id":"20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fc7022-c9a5-4608-b0e6-130be75e4796","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","timestamp":"2019. április. 05. 11:58","title":"A Kremlben nem értik, hogyan nem jut az oroszoknak pénzük cipőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ha kedvünk tartja.","shortLead":"Már ha kedvünk tartja.","id":"20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9d5ece-cd22-4704-806f-a64d589e8a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Holnaptol_tetotol_talpig_David_Bowienak_oltozhetunk_divat_cipo_polo_Vans","timestamp":"2019. április. 04. 11:29","title":"Holnaptól tetőtől talpig David Bowie-nak öltözhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]