2013 és 2016 között nem következett be jelentős javulás London levegőjének káros nitrogén-dioxid-szintjében, a város egyes területein pedig még rosszabb is lett a helyzet. Az adatokat annak apropóján hozták most nyilvánosságra, hogy jövő héten London belvárosában bevezetik az ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ), ahová a nem megfelelő károsanyag-kibocsátású járművek a nap 24 órájában, a hét minden napján csak díjfizetés ellenében hajthatnak be, átlagosan 12,5 fontot (4690 forint) kell fizetniük az autóknak a meglévő dugódíj mellett.

A King's College London (KCL) tanulmánya kimutatta, hogy amennyiben folytatódna a 2010 és 2016 közötti tétlenség a levegő nitrogén-dioxid-szintjével kapcsolatban, 193 évre lenne szükség arra, hogy a levegő szennyezettsége a törvényes határértéken belülre kerüljön.

Sadiq Khan londoni polgármester a KCL javaslatai alapján új irányelvekkel hat évre akarja csökkenteni ezt a folyamatot, tehát azt akarja elérni, hogy 2025-re a londoni levegő a szennyezési határértéken belül kerüljön. A polgármester hangsúlyozta, hogy a hatalmában álló minden eszközt felhasznál a helyzet kezelésére a város busz- és a taxiflottájának modernizálásától a legnagyobb szabású monitorhálózat létrehozásáig.

Az új kezdeményezést Penny Woods, a Brit Tüdő Alapítvány vezetője is üdvözölte. Emlékeztetett arra, hogy a légszennyezettség súlyos hatással van az egészségre, különösen a gyerekek, az idősek és a tüdő- és szívbetegek egészségére.

