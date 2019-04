Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai önkormányzati lakásért, amely két hónapon belül visszakerült a családjához. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai...","id":"20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c70cd9-8cc5-486f-9e10-8268f8f7d435","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","timestamp":"2019. április. 05. 08:54","title":"Bayer: Ügyvédek és az ingatlanközvetítő útmutatásai alapján jártam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","shortLead":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","id":"20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903519a-7377-4ecc-883e-77ec39fe6542","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","timestamp":"2019. április. 05. 11:45","title":"Életveszélyesen megkéseltek két magyart Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi belehalt a zuhanásba. ","shortLead":"A férfi belehalt a zuhanásba. ","id":"20190405_Ujabb_turista_zuhant_a_Grand_Canyonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab6a6b-aa58-42cc-81bf-5e19c527d980","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Ujabb_turista_zuhant_a_Grand_Canyonba","timestamp":"2019. április. 05. 07:27","title":"Újabb turista zuhant a Grand Canyonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult választási kampányban politikai reklámot kíván közzétenni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.","shortLead":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult...","id":"20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939190a-f378-4430-9f5d-f8d82cda50d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. április. 06. 16:58","title":"A kereskedelmi csatornák közül csak az RTL tenne közzé politikai reklámokat az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","shortLead":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","id":"20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6319eb-5e48-44b6-a45b-c808b15b29e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. április. 05. 08:30","title":"61 menekült gyermek lehet a magyar tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a570472-9878-4bf5-b709-58cb50e945e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","timestamp":"2019. április. 05. 16:12","title":"Új vezetőket neveztek ki a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a97a0-e324-486c-8102-2d84ed491e68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy millió hongkongi dollárért kelt el egy árverésen a Niepoort első évjáratú portóija. ","shortLead":"Több mint egy millió hongkongi dollárért kelt el egy árverésen a Niepoort első évjáratú portóija. ","id":"20190404_Vilagrekord_portoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17a97a0-e324-486c-8102-2d84ed491e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4063f89-7761-4b43-b3e4-6054145b2cca","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Vilagrekord_portoi","timestamp":"2019. április. 04. 20:14","title":"Világrekorder portói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]