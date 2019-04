Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df800983-8d84-46c2-a2fa-1ed3c46493eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta a Skype a csoportos hívásokhoz kapcsolódni tudó emberek számát, és egy új értesítési mód is érkezett a konferenciabeszélgetésekhez.","shortLead":"Megduplázta a Skype a csoportos hívásokhoz kapcsolódni tudó emberek számát, és egy új értesítési mód is érkezett...","id":"20190405_microsoft_skype_videohivas_konferenciahivas_videotelefonalas_csoportos_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df800983-8d84-46c2-a2fa-1ed3c46493eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6525f1-d470-4a52-a430-5ec50de2d6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_microsoft_skype_videohivas_konferenciahivas_videotelefonalas_csoportos_beszelgetes","timestamp":"2019. április. 05. 11:33","title":"Frissítsen rá a Skype-ra, jött két hasznos újdonság a videóhívásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen, amikor a politikusoknak az a legnagyobb problémájuk, hogy Budapest egyes részein úgy érezhetjük magunkat, mint bármelyik nyugat-európai nagyvárosban.","shortLead":"Ilyen, amikor a politikusoknak az a legnagyobb problémájuk, hogy Budapest egyes részein úgy érezhetjük magunkat, mint...","id":"20190406_Remalom_a_Nepszinhaz_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd75f62-4364-4506-bd64-e9e3b9824afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190406_Remalom_a_Nepszinhaz_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 08:02","title":"Rémálom a Népszínház utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","shortLead":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","id":"20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c85506-daed-4d73-90d6-879e6d0b5a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","timestamp":"2019. április. 04. 22:02","title":"Népszava: Közel a megegyezés az MTA és Palkovics között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","shortLead":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","id":"20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb63c1-3932-46ca-a71a-c8f2d25b3dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","timestamp":"2019. április. 05. 16:03","title":"Bizarr felvételek: ennek a kutyának a füle helyén egy második száj nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú új kutatás szerint – jelentette a BBC.","shortLead":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú...","id":"20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faf006-4511-4edf-a88e-756001f30d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","timestamp":"2019. április. 06. 14:03","title":"Ennyit az oltásellenességről: felülmúlta a tudósok várakozásait a HPV-oltás hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című előadást. ","shortLead":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című...","id":"20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568f0e-26cb-430f-a389-60f3ef0b0040","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","timestamp":"2019. április. 05. 17:18","title":"Ókovács levélben kérte az Opera énekeseit, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Agyon is üthetett volna valakit!","shortLead":"Agyon is üthetett volna valakit!","id":"20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723efc66-33b6-4781-ba07-c82993b55b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 11:02","title":"Lezuhant egy stukkó a Királyi Pál utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek többsége fűtetlen lakásban vesztette életét. ","shortLead":"Az emberek többsége fűtetlen lakásban vesztette életét. ","id":"20190405_172_ember_fagyott_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b795bc-a217-4b3b-880a-c84d89d672ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_172_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. április. 05. 12:16","title":"172 ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]