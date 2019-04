Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt kíváncsi, át tudja-e verni ezt az azonosító eszközt.","shortLead":"A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján. Egy felhasználó arra volt...","id":"20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0d4f3e-e1da-44bd-9290-2c8c848bc7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c7a3d3-c7d2-431b-9e66-fd0f17e6d737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_samsung_galaxy_s10_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_atverese_3d_nyomtatott_ujjlenyomattal","timestamp":"2019. április. 08. 14:03","title":"Így verték át a Galaxy S10 szuperbiztos ujjlenyomat-olvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart kerületekben. Kettőbe még mindig várnák őekt. ","shortLead":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart...","id":"20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b6bb87-d83e-42fa-8960-423c8fbc7414","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 07. 14:48","title":"Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és pszichológusok meglátásainak felhasználásával próbál tanácsot adni a kérdés megválaszolásához.","shortLead":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és...","id":"20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a35542-7822-4a3c-b744-df6d8eda7488","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","timestamp":"2019. április. 07. 19:15","title":"Melyik a fontosabb: a fizetés vagy a munka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig nem történt vádemelés, a NAV 2016 óta nem jutott dűlőre az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig...","id":"20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c853d80-dcca-49ea-a35d-8312998a2ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","timestamp":"2019. április. 08. 14:44","title":"A mai napig nincs vádemelés a 2014-es Öveges-program szabálytalanságai ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak egy férfit, majd egy fekete BMW-be kényszerítették. Ezután a sértettet tovább bántalmazták és fenyegették, majd szabadon bocsátásáért pénzt követeltek. Az elkövetők később a férfit elengedték. A rendőrök a négy támadó egyikét, B. Ferencet elfogták, a többieket még keresik. Ők azok: Lakatos Kálmán, Szilágyi Sándor és Csömör Henrik","shortLead":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak...","id":"20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65945925-d1c1-476f-adc2-e25c3442b0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 06. 20:32","title":"Ezeket az emberrablókat keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85aaf07b-990c-47bf-a8d9-11e8d0d1ebf6","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A hét pontnak már az eleje hülyeség, de a kereszténységvédelemnek vannak hatékonyabb lépései.","shortLead":"A hét pontnak már az eleje hülyeség, de a kereszténységvédelemnek vannak hatékonyabb lépései.","id":"20190407_Gomperz_Viktor_evangeliuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85aaf07b-990c-47bf-a8d9-11e8d0d1ebf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666f2c5-9ed8-429c-9e6b-ac5ec61378ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Gomperz_Viktor_evangeliuma","timestamp":"2019. április. 07. 09:19","title":"Gomperz: Viktor evangéliuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","shortLead":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","id":"20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc316a-133e-4352-9d14-68966a14c66d","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","timestamp":"2019. április. 07. 10:20","title":"Veszélyesen túl lehet adagolni ezt a csecsemőknek való vitamint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]