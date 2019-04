Nehéz valódi újdonsággal szolgálni egy újonnan forgalomba álló utasszállító esetén, hiszen a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt túl sok mindent aligha valósíthat meg egy légitársaság. A Virgin Atlantic azonban megpróbálkozott a lehetetlennel, és úgy tűnik, sikerült is nekik:

A felvételen a brit légitársaság idén forgalomba kerülő Airbus A350-1000-esének fedélzete látható, amit most először pillanthatnak meg a vállalat dolgozóin kívüli szemek. A legfontosabb eltérés, hogy a Virgin Airbusának kabinját prémium minőségű anyagokkal borították be, ezen kívül egy közösségi teret is kialakítottak, ami a The Loft nevet kapta. Ez amolyan bár, amit az Upper Class utasai vehetnek igénybe, ha az út alatt italoznának, beszélgetnének egymással. A különleges kabinrészen egyszerre nyolcan tartózkodhatnak. Az ülőhelyeket biztonsági övekkel is felszerelték, így turbulencia esetén itt is leülhetnek az utasok.

© Virgin Atlantic

A bárszerű kabinrészen egy nagyobb érintőképernyő is található, amelyhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül fejhallgatók csatlakoztathatók, ha a beszélgetés végével egyeseknek mozizni támadna kedve.

Az Upper Class osztály minden széke rendkívül kényelmes a Virgin szerint, melyeket ráadásul ággyá is alakíthatnak az utasok. Az ülések mindegyikét nagyméretű kijelzőkkel szerelték fel, amelyekhez szintén vezeték nélküli kapcsolaton csatlakoztathatók a fejlhallgatók. Így ha valaki filmnézés közben elfárad, nyugodtan hátradőlhet, a zsinór garantáltan nem zavar majd be.

© Virgin Atlantic

© Virgin Atlantic

A turista osztályon összesen 235 utas számára kínálnak helyet. A Virgin szerint az itteni ülések sem kevésbé kényelmesek, sőt: USB portokat szereltek beléjük.

© Virgin Atlantic

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.