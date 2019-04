Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit jelenleg költségvetési csalással vádolnak. A DK bejelentését azzal indokolta, hogy hiába az MSZP politikusáról van szó, de hősnek és az Orbán-rendszer ellenségének tartják, ezért felsorakoznak mögötte és jusztis elindítják. Ezzel viszont Czeglédy mentelmi jogot szerezne, ami megakaszthatja az ellene folytatott büntetőeljárást.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit...","id":"20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f224721-8f2f-4e40-ba2d-2d9126b11fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 08:16","title":"Az MSZP-s Czeglédy Csaba felkerül a DK EP-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel a Xiaomi megjutalmazta első számú vezetőjét. Jelenlegi árfolyamon hongkongi dollárban a részvénypakett értéke 7,54 milliárd hongkongi dollár. Amerikai dollárban ez jelenleg 961 milliót jelent.","shortLead":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel...","id":"20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ac3e0-c7ad-441c-836e-b27d4e77f0b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","timestamp":"2019. április. 11. 12:21","title":"A cég, ahol csaknem egymilliárd dolláros prémium jár a főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg a kampánycsendet. Nem véletlen, hogy ennyire próbálkoznak, van mitől félniük.","shortLead":"Botránnyal indultak az indiai választások, a nacionalista miniszterelnök pártja csalásgyanús trükkökkel törte meg...","id":"20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1560af30-2724-4caf-a0fa-d06f77cad819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60e5638-04b1-4e06-b300-860871cd48d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ujra_valaszt_a_vilag_legnagyobb_demokraciaja","timestamp":"2019. április. 11. 19:30","title":"Fegyveres őrökkel, pokolgépektől tartva választ a világ legnagyobb demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok is többfelé előfordulhatnak. ","shortLead":"Zivatarok is többfelé előfordulhatnak. ","id":"20190411_idojaras_eso_zaporok_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f65189-58b5-432b-b8de-15348d13713c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_idojaras_eso_zaporok_meteorologia","timestamp":"2019. április. 11. 05:13","title":"Vége a nyárias melegnek, jönnek az esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak Gunnar Hökmark, a svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője. A magyar párt kizárása mellett leghevesebben érvelő politikus, a Fidesszel szembeni eljárás egyik kezdeményezője elárulta, miért a magyar miniszterelnököt tartja a probléma gyökerének, hogyan látják az Európai Néppárton belül a Fidesz politikáját, és mi is történt pontosan azon a bizonyos márciusi választmányi ülésen.","shortLead":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak...","id":"20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136937d5-16dc-461d-8271-4a891c291fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","timestamp":"2019. április. 11. 06:30","title":"Volt EPP-alelnök: A felfüggesztés nem a Fidesznek, hanem Orbán Viktornak szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9aea3-e893-47e0-9aa8-19a0de6e6179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután szerdán 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként; a másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.","shortLead":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután...","id":"20190410_Manchesterben_tudott_nyerni_a_Barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9aea3-e893-47e0-9aa8-19a0de6e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f780636-d0a7-425c-a4cc-b24c821d8317","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Manchesterben_tudott_nyerni_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 10. 23:30","title":"Manchesterben tudott nyerni a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]