A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson.

Ezt is megértük: előzményfilm készül a Grease-hez

Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy "kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet".

\r

Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők

Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó állam ismérveiről, az ASP informatikai rendszert tesztelve, amelyhez a településeknek csatlakozniuk kellett. Molnár Róbert a teszt kitöltése helyett levelet írt a szervezet megyei vezetőjének arról, hogy szerinte milyen a jó állam.

Egy falusi polgármester beszólt a "kémprogramot" szondázó Államkincstárnak

Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.

37 ezer forinttal keres többet átlagosan egy magyar férfi egy nőnél

A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","shortLead":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. Elisabeth Moss a szcientológiáról: Ez bonyolult dolog

Öt-hat lenne az ideális, Nagy Márton szerint.

MNB-alelnök: Nem kell ennyi bank Magyarországra

Leváltják az Est Media igazgatósági tagjait, de még a vállalat neve is új lesz. A TV2-höz több szálon kötődő tulajdonos vásárolta meg Andy Vajna tulajdonrészét. Megvan Vajna utóda az Est Mediánál, lecserélik a cég nevét is

Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne