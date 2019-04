Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","id":"20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b91200-0b0c-4083-9fd8-f2d6ddc8494e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. április. 11. 13:21","title":"Újjászületik a kis béka: hogy tetszik az új Nissan Juke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás mobilokba.","shortLead":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás...","id":"20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f95805-dd5c-46f3-8ea7-e0affdbbf100","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. április. 10. 14:33","title":"Itt a Qualcomm két új processzora, erősödnek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot. \r

Az átlagfizetések a cégnél százezerrel vannak a nemzetgazdasági átlag alatt. A vezérigazgató fizetése nem emelkedett az elmúlt négy évben, akkor is 1,8 millió forint volt, most is annyi.","shortLead":"Ezerkétszáz dolgozóból kilencszázan írták alá azt a petíciót, amelyben sürgős béremelést követelnek. Az átlagfizetések...","id":"20190410_A_vizmuveknel_a_fasorban_sincsenek_a_fizetesek_Bekescsaban_tuntettek_a_beremelesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752bdc7-6310-4034-b488-47cd3f180e03","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_A_vizmuveknel_a_fasorban_sincsenek_a_fizetesek_Bekescsaban_tuntettek_a_beremelesert","timestamp":"2019. április. 10. 15:38","title":"Megélni havi 130 ezerből? Béremelésért tüntettek az alföldi vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"","category":"itthon","description":"Ismét vitázott a magyar jogállamiság helyzetéről a tagállamok Európa-ügyi minisztereiből álló EU Tanács. Az úgynevezett 7. cikkelyes eljárás keretében zajlott tanácskozáson Németország és Franciaország közös nyilatkozatot tett.","shortLead":"Ismét vitázott a magyar jogállamiság helyzetéről a tagállamok Európa-ügyi minisztereiből álló EU Tanács. Az úgynevezett...","id":"20190409_Magyarorszag_meghallgatasat_kerik_a_nemetek_es_a_franciak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6191729-2d6e-47ca-b815-91c1a9e7e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magyarorszag_meghallgatasat_kerik_a_nemetek_es_a_franciak","timestamp":"2019. április. 09. 16:54","title":"EU: Magyarország meghallgatását kérik a németek és a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","id":"20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607d95d-c957-4588-9cd2-97783d6a7d59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. április. 10. 11:06","title":"Autóval karambolozott egy busz az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal Afrika.","shortLead":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal...","id":"20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f318b72-408e-4b04-a140-c76a444a2cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","timestamp":"2019. április. 10. 10:33","title":"Egy kábelt húzhat ki Afrika körül a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]