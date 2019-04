Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.","shortLead":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn...","id":"20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80f8037-9fcb-4308-a4e1-6139698a3ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","timestamp":"2019. április. 09. 17:03","title":"Azt állítják egyes kutatók, hogy a kutyák képesek kiszagolni a rákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit jelenleg költségvetési csalással vádolnak. A DK bejelentését azzal indokolta, hogy hiába az MSZP politikusáról van szó, de hősnek és az Orbán-rendszer ellenségének tartják, ezért felsorakoznak mögötte és jusztis elindítják. Ezzel viszont Czeglédy mentelmi jogot szerezne, ami megakaszthatja az ellene folytatott büntetőeljárást.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájának utolsó helyére szimbolikusan felkerül Czeglédy Csaba, akit...","id":"20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f224721-8f2f-4e40-ba2d-2d9126b11fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Az_MSZPs_Czegledy_Csaba_felkerult_a_DK_EPlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 08:16","title":"Az MSZP-s Czeglédy Csaba felkerül a DK EP-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a4be67-8407-487e-99d9-f9172f013428","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Aztán másnap visszavitte.","shortLead":"Aztán másnap visszavitte.","id":"20190409_A_leggazdagabb_afrikai_kivett_tizmillio_dollart_a_bankbol_csak_hogy_nezegesse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a4be67-8407-487e-99d9-f9172f013428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3db387-023b-49f1-ae3a-2921622d9ae6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_A_leggazdagabb_afrikai_kivett_tizmillio_dollart_a_bankbol_csak_hogy_nezegesse","timestamp":"2019. április. 09. 16:57","title":"A leggazdagabb afrikai kivett tízmillió dollárt a bankból, csak hogy nézegesse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Jó évet zárt a társaság.","shortLead":"Jó évet zárt a társaság.","id":"20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf4911-64d6-4e1f-8b48-8974f6606275","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Iden_is_25_forint_osztalekot_fizet_a_Magyar_Telekom","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Idén is 25 forint osztalékot fizet a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben a 2019/20-as évadtól felel a színház repertoárjáért. Schell Judit szerint míg a Nemzeti Színház mindig is ki volt téve a politikai meccseknek, addig a Tháliába pont azért szeretnek járni a nézők, mert felhőtlenül szórakozhatnak, és elfelejthetik azt, amit előtte és utána a híradásokból kapnak.","shortLead":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben...","id":"20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febe4977-e815-4ff9-b332-53b8b9757cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","timestamp":"2019. április. 09. 10:40","title":"Schell Judit: A színházi katasztrófaturizmus nem a művészetről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","shortLead":"Már most jóval nagyobb a nyugdíjas-infláció, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején nőttek.","id":"20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f304df3c-6544-4c31-a08e-0182fa3c8c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tovabb_dragult_a_nyugdijasok_elete","timestamp":"2019. április. 09. 15:21","title":"Tovább drágult a nyugdíjasok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött az áram.\r

\r

","shortLead":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött...","id":"20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bf9afa-c35d-49fa-8e8d-ef15da31e5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","timestamp":"2019. április. 10. 20:22","title":"Vezető nélküli villamos emberkedett Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]