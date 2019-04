Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Weöres Sándor versét írták fel a miniszterelnök budai házának utcájába.","shortLead":"Idén Weöres Sándor versét írták fel a miniszterelnök budai házának utcájába.","id":"20190411_vers_orban_viktor_cinege_utca_kolteszet_napja_weores_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a3179-5c16-49db-99e4-bc5d72db4fc2","keywords":null,"link":"/elet/20190411_vers_orban_viktor_cinege_utca_kolteszet_napja_weores_sandor","timestamp":"2019. április. 11. 10:20","title":"Megint verssel üzentek Orbánnak a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap pedig egy képben összegezte a nap történéseit.","shortLead":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap...","id":"20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5de01b-6acc-4ce9-a8f3-c1ca3bf81944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","timestamp":"2019. április. 10. 23:09","title":"Itt a nap képe a Brexit-csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel majd.\r

\r

","shortLead":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel...","id":"20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5db14a-b156-46a7-a29b-cc108e8e50d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Lenyűgöző videó készült a megújult Párisi udvarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","id":"20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a395ca6b-06c0-432f-87f5-9a5f424c128f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. április. 12. 18:33","title":"Mobilon használja a Skype-ot? Hamarosan egy igen hasznos funkciót kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas potenciál van benne, a Google mégsem használja a Térképet arra, hogy pénzt keressen vele. Most úgy hírlik, ebbe a szolgáltatásba is bepakolják a fizetett tartalmakat.","shortLead":"Hatalmas potenciál van benne, a Google mégsem használja a Térképet arra, hogy pénzt keressen vele. Most úgy hírlik...","id":"20190412_google_google_terkep_google_maps_hirdetes_szponzoralt_tartalom_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa29b1e-a69d-4bc7-9430-fae4f492bcf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_google_google_terkep_google_maps_hirdetes_szponzoralt_tartalom_kiemeles","timestamp":"2019. április. 12. 09:03","title":"Ennek a hírnek nem fog örülni, ha használja a Google Térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","shortLead":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","id":"20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca100fdd-082e-4cd0-a189-ed51a675c938","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","timestamp":"2019. április. 12. 18:24","title":"Aranyérmes lett Barka Emese a birkózó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető szerint országának önellátóvá kell válnia, és ezáltal súlyos csapást kell mérnie azokra, aki abban a tévhitben élnek, hogy szankciókkal térdre tudják kényszeríteni.\r

","shortLead":"Az észak-koreai vezető szerint országának önellátóvá kell válnia, és ezáltal súlyos csapást kell mérnie azokra, aki...","id":"20190411_kim_dzsong_un_eszak_korea_szankciok_onellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d2e09-2776-4e6e-a190-6aee220f6309","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_kim_dzsong_un_eszak_korea_szankciok_onellatas","timestamp":"2019. április. 11. 06:24","title":"Kitalálta Kim Dzsong Un, hogyan mérjen csapást az ellenséges erőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]