[{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de miért fontos ez? Azért, mert a formatervezés nem csak a szépséget szolgálja, hanem könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést. A világ első ilyen, integrált akkumulátorral működtetett targoncája már Magyarországon is dolgozik. Utánanéztünk, milyen előnyöket jelent a dizájndíjas gép.","shortLead":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de...","id":"jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f0ec52-eb9f-4529-992e-1397e8542de1","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","timestamp":"2019. április. 11. 15:30","title":"Modern dizájn és hatékonyság? Lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","shortLead":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","id":"20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6e6b4-13dd-48f8-86ac-b31541be4ef2","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","timestamp":"2019. április. 12. 08:02","title":"Vajna Tímeánál időnként kidől egy csontváz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt az egyik ötlete.","shortLead":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt...","id":"20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c3d1b-b2f8-4f41-8156-7792a466ebee","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","timestamp":"2019. április. 12. 07:41","title":"Peter Dinklage kitalálta, hogy végződik Tyrion története a Trónok harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","shortLead":"Kívülről rozsdás a két bomba, de a gyújtószerkezetek érintetlenek.","id":"20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae968c8f-5caf-43e5-bd30-7425aa1ff521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d2700-dc14-4536-b0f6-16eb7aeb80f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Jo_allapotban_vannak_a_bombak_amelyek_miatt_lezartak_a_BAHcsomopontot","timestamp":"2019. április. 10. 10:31","title":"Jó állapotban vannak a bombák, amelyek miatt lezárták a BAH-csomópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb költségvetést és jobb fizetéseket ígértek, ugyanakkor lehetőleg nyereséges, de minimum kiegyensúlyozott gazdálkodást akarnak látni a jövőben.","shortLead":"Szép emlékekkel és társadalmi felelősségvállalással indokolták a Kispest új tulajdonosai a klub megvásárlását. Magasabb...","id":"20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beccd5d2-b6ec-43d9-8ccc-ec7f1ae39806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1a51da-e3dc-401d-9d03-8fc16235cccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_A_Kispest_szep_szuletesnapi_ajandek_az_uj_tulajdonosoknak","timestamp":"2019. április. 11. 12:20","title":"A Kispest szép születésnapi ajándék az új tulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","shortLead":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","id":"20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b5a45-618e-4eec-b1ce-07f97750a873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","timestamp":"2019. április. 10. 16:15","title":"Megsérült a felsővezeték a Keletiben, több vonat másképp jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]