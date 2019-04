Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset Ötvöskónyiban történt, a gyermeket a családsegítő vitte a kórházba, az apa ezt megpróbálta megakadályozni. ","shortLead":"Az eset Ötvöskónyiban történt, a gyermeket a családsegítő vitte a kórházba, az apa ezt megpróbálta megakadályozni. ","id":"20190412_Eletveszelyesen_bantalmaztak_egy_5_honapos_csecsemot_Somogy_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec350df-4e8c-4f95-85ff-b89bdc444cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Eletveszelyesen_bantalmaztak_egy_5_honapos_csecsemot_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. április. 12. 12:59","title":"Életveszélyesen bántalmaztak egy 5 hónapos csecsemőt Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átveheti a lopott kereket Győrben.","shortLead":"Átveheti a lopott kereket Győrben.","id":"20190412_potkerek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e949137-7252-4f6f-bb3c-218bdccb069e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e4cb19-b78b-4d17-98ee-6e1925e93eab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_potkerek_rendorseg","timestamp":"2019. április. 12. 14:20","title":"Egy pótkerék gazdájához szólt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","shortLead":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","id":"20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc9e98-6d9e-4c6b-887a-7a5dc50d662b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","timestamp":"2019. április. 12. 17:39","title":"A babakocsit kikerülve ment át a piroson az audis, a suzukis követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír érkezett róla.","shortLead":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír...","id":"20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367667d6-bb86-4cbf-831a-2a645bf8922b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","timestamp":"2019. április. 12. 20:03","title":"Az egyik legfontosabb dolgot már most tudjuk az idén érkező Samsung Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A háromtagú boszniai államelnökség soros, szerb elnöke pénteken azt mondta, szerinte a bosnyákok megpróbálják mitizálni a mészárlást, és olyanokat is felelősségre vontak, akik nem is tehettek a történtekről. ","shortLead":"A háromtagú boszniai államelnökség soros, szerb elnöke pénteken azt mondta, szerinte a bosnyákok megpróbálják mitizálni...","id":"20190412_MItosznak_nevezte_a_srebrenicai_meszarlast_a_boszniai_soros_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a551cd-a9b3-4ce7-9af5-db2d07df8090","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_MItosznak_nevezte_a_srebrenicai_meszarlast_a_boszniai_soros_elnok","timestamp":"2019. április. 12. 17:51","title":"\"Mítosznak\" nevezte a srebrenicai mészárlást a boszniai soros elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz a pénzügyi fegyelemre, írja az MTA. Ráadásul a hálózat nyereséges is.\r

\r

","shortLead":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz...","id":"20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887bd8f3-0c45-4081-bad3-0665c62eb6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","timestamp":"2019. április. 12. 15:14","title":"Az állam által folyamatosan felügyelt MTA kutatóhálózata nyereséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]