[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre irányították.\r

","shortLead":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre...","id":"20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5c02-aabd-456d-852e-7e1a693b5758","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","timestamp":"2019. április. 11. 17:32","title":"Útlevele mellett egy gránátot is adott a rendőröknek az ásotthalmi határátkelőn egy 86 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor ez az általános érzése a tőzsdézéssel kapcsolatban. Tuti válaszok természetesen nincsenek, de egy kis időt rászánva jobban felvértezhetjük magunkat az ingadozások ellen.","shortLead":"„Ha eladom, meglódul a papír árfolyama, amikor beszállok, elkezd lefelé menni…” Egy kisbefektetőnek sokszor...","id":"20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749ebb22-d20c-46fd-8500-65039d5698dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128299e-b952-417d-b31b-0ce47294f8f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190411_Mit_erdemes_tudni_a_technologiai_reszvenyek_eleterol","timestamp":"2019. április. 12. 07:30","title":"Tündöklés és zuhanás – Amit érdemes tudni a technológiai részvények életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal gyanúsított emberek, többek között a Hertha BSC volt, a Budapest Honvéd télen leigazolt futballistájának, Änis Ben-Hatirának az otthonában is.","shortLead":"Kilenc szövetségi tartományban tartott összehangolt házkutatásokat a rendőrség Németországban iszlamista kapcsolatokkal...","id":"20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12068412-8654-4d18-bff1-c5c8280bbdfb","keywords":null,"link":"/sport/20190411_anis_ben_hatira_berlin_budapest_honvd_focista_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Házkutatást tartottak a Honvéd német focistájának berlini lakásán – azt feltételezik, a Hamászt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","shortLead":"A székesfehérvári esetre nincs épeszű magyarázat.","id":"20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16028e87-9d8d-44da-80c0-d5b7400a8c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc9e98-6d9e-4c6b-887a-7a5dc50d662b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Babakocsist_kikerulve_ment_at_a_piroson_az_Audi_a_Suzuki_kovette","timestamp":"2019. április. 12. 17:39","title":"A babakocsit kikerülve ment át a piroson az audis, a suzukis követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8907ed3-854a-4e25-9dd1-12066512a4f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bájos videóval köszönti az amerikai nagykövetség a költészet napját Magyarországon.","shortLead":"Bájos videóval köszönti az amerikai nagykövetség a költészet napját Magyarországon.","id":"20190411_Ilyen_amikor_egy_amerikai_kisfiu_szavalja_a_tndrt_Bobita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8907ed3-854a-4e25-9dd1-12066512a4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b15349e-a51e-4ab1-b03d-6e6e6a4bdeb8","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Ilyen_amikor_egy_amerikai_kisfiu_szavalja_a_tndrt_Bobita","timestamp":"2019. április. 11. 16:07","title":"Ilyen, amikor egy amerikai kisfiú szavalja A tündért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás veszélyeiről szól. ","shortLead":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás...","id":"20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7718e0ae-e294-4e5b-8341-40783d8bd294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","timestamp":"2019. április. 13. 08:27","title":"Itt az agymenősített KRESZ-film új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel majd.\r

\r

","shortLead":"Már nincs sok hátra és a nagyközönség előtt is megnyílik az épület, amelynek épületében ötcsillagos szálloda üzemel...","id":"20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08489e3-097b-40aa-90da-592c0ac0adb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5db14a-b156-46a7-a29b-cc108e8e50d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Lenyugozo_video_keszult_a_megujult_Parisi_udvarrol","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Lenyűgöző videó készült a megújult Párisi udvarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A történelem ismétli önmagát: a Fidesz megint nekilát megszerelni, amit az elmúlt nyolc év kormányai elrontottak, ahogy 2010-ben. Annyi a különbség, hogy ebben az elmúlt nyolc évben már Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt, így nem esik szó elrontott dolgok megszereléséről, nincs elmúltnyolcévezés, csak szép csendben megnyomják a reset gombot- írja a kormány friss exportstratégiájáról a HVG.","shortLead":"A történelem ismétli önmagát: a Fidesz megint nekilát megszerelni, amit az elmúlt nyolc év kormányai elrontottak, ahogy...","id":"20190411_Itt_a_kormany_uj_exportstrategiaja_Vagy_a_regi_ujratoltve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50fb058-a5f8-433a-9cc7-618f78a23ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Itt_a_kormany_uj_exportstrategiaja_Vagy_a_regi_ujratoltve","timestamp":"2019. április. 11. 14:43","title":"Itt a kormány új exportstratégiája. Vagy a régi újratöltve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]