Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Repülőtér épül a Maldív-szigetekhez tartozó Maafarun, ami híres költőhelye a teknősöknek.","shortLead":"Repülőtér épül a Maldív-szigetekhez tartozó Maafarun, ami híres költőhelye a teknősöknek.","id":"20190415_maldiv_szigetek_teknos_repuloter_koltohely_termeszetkarositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc27837-fd1d-42e0-9776-c9b53476109b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_maldiv_szigetek_teknos_repuloter_koltohely_termeszetkarositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:33","title":"Repülőtér épült a teknős költőhelyére, az aszfaltra rakott tojásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok, összedőlt az épület huszártornya és már az egyik harangtorony is ég.","shortLead":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok...","id":"20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb1ed1-31aa-43fd-8246-2cbde18bee3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","timestamp":"2019. április. 15. 22:25","title":"Párizs döbbenten figyeli, ahogy lángok mardossák a Notre-Dame-ot – olvasónk videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","shortLead":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","id":"20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747a6b1-9bcb-4755-af63-8638173a80fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 15. 05:48","title":"Együtt vonultak Ungváron magyar és ukrán maszkos szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]